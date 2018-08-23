Гройсман намекнул, что цены на газ для населения все-таки могут поднять

Кабинет министров продолжает искать наиболее взаимовыгодный для двух сторон вариант по выполнению требования Международного валютного фонда о повышении цены на газ для населения.



Об этом во время рабочего визита в Волынскую область заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНИАН.



Он напомнил, что повышение цены на газ для населения является одним из главных требований МВФ для предоставления Украине очередного транша, который необходим для обеспечения стабильности отечественной экономики.

"Я вчера на заседании правительства дал развернутый и абсолютно честный ответ о том, что происходит, почему мы должны повышать цену на газ, потому что это требование. Но требование это возникает потому, что нам нужна работа с внешними заимствованиями… Потому это требование находится в повестке дня. Мы с этим работаем", - сказал он.



Гройсман дал понять, что выбор у правительства не очень велик, потому как без повышения цены на газ для населения и, как следствие, выделения кредита МВФ, страну ожидает дефолт.

"Я понимаю, что люди его (вопрос повышения цены на газ, – ред) воспринимают категорически негативно, я и сам его воспринимаю негативно. Но между двумя плохими решениями я выберу то, которое меньше всего будет приносить вред украинским гражданам", - сказал он.



Отметим, ранее Кабмин отложил пересмотр цен на газ до сентября.

Ранее Фокус сообщал, что запасов природного газа в Украине хватит на 15 лет.

По данным Уктрансгаз, за первые пять месяцев текущего года, было добыто 8,5 млрд кубометров газа. В частности, Укгаздобыча добыла 6,29 млрд кубометров (+1%), Укрнафта – 432,9 млн кубометров (-15,9%), частные компании – 1,79 млрд кубометров (-3,9%).