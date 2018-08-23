Все статьиВсе новостиВсе мнения
Экономика
Украина
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиПолитикаЭкономикаМирУкраина
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологии и наукаАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Экономика » Гройсман намекнул, что цены на газ для населения все-таки могут поднять

Гройсман намекнул, что цены на газ для населения все-таки могут поднять

Гройсман намекнул, что цены на газ для населения все-таки могут поднять
Фото: termia.com.ua

Иначе - МВФ не даст кредит, и страну ожидает дефолт

23.08.18 334
200

Кабинет министров продолжает искать наиболее взаимовыгодный для двух сторон вариант по выполнению требования Международного валютного фонда о повышении цены на газ для населения.

Об этом во время рабочего визита в Волынскую область заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНИАН.

Он напомнил, что повышение цены на газ для населения является одним из главных требований МВФ для предоставления Украине очередного транша, который необходим для обеспечения стабильности отечественной экономики.

"Я вчера на заседании правительства дал развернутый и абсолютно честный ответ о том, что происходит, почему мы должны повышать цену на газ, потому что это требование. Но требование это возникает потому, что нам нужна работа с внешними заимствованиями… Потому это требование находится в повестке дня. Мы с этим работаем", - сказал он.

Гройсман дал понять, что выбор у правительства не очень велик, потому как без повышения цены на газ для населения и, как следствие, выделения кредита МВФ, страну ожидает дефолт.

"Я понимаю, что люди его (вопрос повышения цены на газ, – ред) воспринимают категорически негативно, я и сам его воспринимаю негативно. Но между двумя плохими решениями я выберу то, которое меньше всего будет приносить вред украинским гражданам", - сказал он.

Отметим, ранее Кабмин отложил пересмотр цен на газ до сентября.

Ранее Фокус сообщал, что запасов природного газа в Украине хватит на 15 лет

По данным Уктрансгаз, за первые пять месяцев текущего года, было добыто 8,5 млрд кубометров газа. В частности, Укгаздобыча добыла 6,29 млрд кубометров (+1%), Укрнафта – 432,9 млн кубометров (-15,9%), частные компании – 1,79 млрд кубометров (-3,9%).

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Германия хочет найти в Азербайджане альтернативу российскому газу, - СМИНет счетчика - нет субсидии: Кабмин отменил льготы, - СМИУкраина 1000 дней не получает газ из России
Топ-10
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 16245
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 19062
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 53398
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 19564
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 13112
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 14035
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 24413
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13594
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 32604
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 17771
  1. РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота 13595 / 15423
  2. Учёные показали, как выглядела женщина, жившая 14 000 лет назад 13408 / 14819
  3. В Киеве второй раз за год расцвели каштаны 2387 / 2659
  4. Дайвер угодил за решетку после "катания верхом" на акуле 2195 / 2458
  5. СБУ обнаружила "крота" в своих рядах 1872 / 2207
  6. Автобус, ехавший в Затоку, перевернулся в Молдове 1608 / 1687
  7. Самый прочный ледник Арктики начал таять 1440 / 1659
  8. Мнимая угроза. С какими мифами о раке пора попрощаться 1120 / 1905
  9. В России сняли на видео посадку горящего пассажирского самолета 1098 / 1221
  10. Отложенная война. Несколько мыслей о Независимости Украины 1076 / 1822
  1. РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота 37 / 15423
  2. Отложенная война. Несколько мыслей о Независимости Украины 20 / 1822
  3. Учёные показали, как выглядела женщина, жившая 14 000 лет назад 10 / 14819
  4. Родные декорации. Почему международные бренды все чаще снимают рекламу в Украине 9 / 1629
  5. В Киеве второй раз за год расцвели каштаны 8 / 2659
  6. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 7 / 16245
  7. Парламентські вибори 2019: політична корупція чи боротьба ідеологій 7 / 1023
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.