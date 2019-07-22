Александр Кочетков

Александр Кочетков

МНЕНИЕ
Ілія Куса

Ілія Куса

МНЕНИЕ
Евгений Дикий

Евгений Дикий

МНЕНИЕ
Андрей Капустин

Андрей Капустин

МНЕНИЕ
Роман Матис

Роман Матис

МНЕНИЕ
Рейтинги ФОКУСА
Поиск
  • Главная
  • Экономика
  • В ArcelorMittal заявили о заморозке инвестпроекта на $150 млн из-за обысков СБУ

В ArcelorMittal заявили о заморозке инвестпроекта на $150 млн из-за обысков СБУ

2019-07-22 09:35:23

651 0
В ArcelorMittal заявили о заморозке инвестпроекта на $150 млн из-за обысков СБУ

Фото: inbusiness.kz

СБУ изъяла у комбината новую машину для литья заготовок МНЛЗ-3, который стоит $150 млн, и от которого полностью зависит работа предприятия

В результате обысков СБУ на криворожском горно-металлургическом комбинате ArcelorMittal, заморожен инвестиционный проект на сумму $150 млн.

Об этом сообщили в пресс-службе комбината.

Так, по результатам следственных действий ведомства, была изъята машина беспрерывного литья заготовок №3 и отдельные элементы оборудования.

Читайте также:
Уголовное дело, связанное с экологией, возбуждено по Криворожскому меткомбинату

Комплекс новых МНЛЗ-2, 3 – одни из ключевых проектов компании, стоимость которых составляет порядка $150 млн. Изъятие МНЛЗ-3 делает невозможной дальнейшую работу предприятия и приносит прямые убытки ArcelorMittal.

По информации пресс-службы, СБУ изъяла машину на основании подозрений о доукомплектовании радиоактивных источников в корпуса шести кристаллизаторов.

В самом же комбинате говорят, что их оборудование отвечает нормам ЕС , а при проверке радиационного фона на расстоянии 10 см от поверхности кристаллизатора, отклонений от нормы выявлено не было.

Как ранее сообщал Фокус:

Теги:
Loading...