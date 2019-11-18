Транзит нефтепродуктов через Украину в октябре упал на 40%

Все транзитные перевозки нефтепродуктов совершались в сторону Молдовы

В октябре 2019 года транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге через Украину сократились до 8,7 тысяч тонн – на 41% по сравнению с объемами октября 2018 года.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на исследование "Консалтинговой группы А-95".

Отмечается, что все транзитные перевозки нефтепродуктов совершались в сторону Молдовы.

"За октябрь было транзитовано 7,7 тыс тонн дизтоплива – это на 3900 тонн больше показателя сентября этого года. Весь объем пришелся на поставки из Беларуси. Транзит бензинов в октябре составил 1 тыс тонн. Весь ресурс был отправлен из Беларуси в Молдову", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что за 10 месяцев 2019 года транзит нефтепродуктов составил 92,3 тысячи тонн, что на 26% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Как ранее сообщал Фокус:

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