В Украине вводят в оборот новые деньги. Кроме того, в середине 2020 года в обращение вводится монета в 10 грн

Национальный банк Украины запустит в оборот новые монеты номиналом 5 грн и купюры в 50 гривен 20 декабря 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме того, в середине 2020 года в обращение вводится монета в 10 грн.

"Этими нововведениями Национальный банк завершит оптимизацию текущего номинального ряда гривны, которая продолжалась с 2014 года", – сказано в сообщении.

НБУ решил обновить банкноты для обеспечения защищенности.

Дизайн банкноты номиналом 50 гривен был неизменным с 2004 года и банкноты номиналом 200 гривен, которая оставалась без изменений с 2007 года. На обновленной банкноте номиналом 200 гривен, как и на банкнотах нового поколения номиналами 100, 500 и 1000 гривен, использованы инновационные защитные элементы.

"Замена банкнот номиналами 5 и 10 гривен на монеты объясняется тем, что это позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен", – заявили в НБУ.

В Нацбанке говорят, что жизнь монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот мелких номиналов. Монеты находятся в обращении около 20-25 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

Национальный банк Украины решил ввести в оборот банкноту номиналом 1000 гривен.

По сообщению Пенсионного фонда Украины, утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за февраль 2019 года в сумме 8328 гривен 77 коп.