Новые и красивые. НБУ вводит в оборот монеты в 5 грн и 10 грн и обновляет купюры в 50 и 200 грн
2019-11-26 13:21:31
В Украине вводят в оборот новые деньги. Кроме того, в середине 2020 года в обращение вводится монета в 10 грн
Национальный банк Украины запустит в оборот новые монеты номиналом 5 грн и купюры в 50 гривен 20 декабря 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Кроме того, в середине 2020 года в обращение вводится монета в 10 грн.
"Этими нововведениями Национальный банк завершит оптимизацию текущего номинального ряда гривны, которая продолжалась с 2014 года", – сказано в сообщении.
НБУ решил обновить банкноты для обеспечения защищенности.
Дизайн банкноты номиналом 50 гривен был неизменным с 2004 года и банкноты номиналом 200 гривен, которая оставалась без изменений с 2007 года. На обновленной банкноте номиналом 200 гривен, как и на банкнотах нового поколения номиналами 100, 500 и 1000 гривен, использованы инновационные защитные элементы.
"Замена банкнот номиналами 5 и 10 гривен на монеты объясняется тем, что это позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен", – заявили в НБУ.
В Нацбанке говорят, что жизнь монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот мелких номиналов. Монеты находятся в обращении около 20-25 лет.
Как ранее сообщал Фокус:
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