УЗ в новом году хочет взять кредит в 1.8 млрд грн на новые локомотивы

В начале текущего года в УЗ говорили, что уже заключенный с General Electric контракт на поставку локомотивов находится под угрозой из-за нехватки средств

"Укрзализныця" планирует в новом году потратить 1 815 млн грн на тепловозы. Об этом пишет ЦТС, ссылаясь на проект финплана компании.

Локомотивы в госпредприятии хотят купить за кредитные средства.

Также за счет кредитных ресурсов УЗ планирует обновление состава электропоездов. Однако сумму, которую хотят на это потратить, в компании не указали.

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В феврале 2018 года УЗ и General Electric подписали договор на поставку 30 локомотивов. Проект обошелся в $140,4 млн, а один локомотив стоит $4,68 млн.

В начале текущего года директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев заявил, что дальнейшие поставки локомотивов TE33A находятся под угрозой – для продления этого контракта УЗ не нашла финансирования.

"Почему? Потому что схлопнулась наша маржа от повышения тарифов на 15% в 2017 году. За это время все товары подорожали на 25% и больше. Если мы не сделаем нормальную, адекватную корректировку тарифа, локомотивов не будем иметь никогда", – пояснил Рязанцев.

Как ранее сообщал Фокус:

18 октября министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Кабмин вернул "Укрзализныцю" в подчинение Миниинфраструктуры.

Сейчас министерство инфраструктуры готовит большую реформу железнодорожного транспорта, с целью разделения Укразализныци на трех независимых операторов по управлению инфраструктурой, грузовыми и пассажирскими перевозками.

Премьер Алексей Гончарук заявил, что в ближайшее время Кабмин сменит руководство "Укрзализныци" из-за "дикой коррупции".