Минэнерго говорит о поставках в Украину газа из РФ. В "ЕС" предупреждают о "зраде"

В политсиле призывают СБУ и ГБР провести расследование и допросить главу Минэнерго Оржеля на предмет возможного влияния на него России

Если "Нафтогаз" подпишет договор с "Газпромом" на прямые поставки газа, Украина направит возможные скидки от РФ на "социально важные мероприятия".

Об этом заявил глава Минэнерго Алексей Оржель, передает Интерфакс-Украина.

По словам министра, российский газ будет в Украине продаваться по рыночной цене, а разница между такой ценой и скидочной ценой РФ будут направлять например на субсидирование незащищенных потребителей.

"Если мы будем иметь сниженную цену, – потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, – мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать в рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет", – заявил Оржель.

В "Евросолидарности" уже заметили в разговорах о поставках газа "элементы госизмены".

"Украина четыре года не покупает газ у России и опять ее садят на российскую "газовую иглу", сознательно делают зависимой от страны-агрессора", – говорят в политсиле.

Также в партии напомнили, что именно из-за газового шантажа РФ в 1997 году Украина согласилась на раздел Черноморского флота и базирование российских кораблей в Севастополе.

А в 2010 году, "в погоне за газовой скидкой" Украина согласилась на Харьковские соглашения и пролонгировала базирование флота РФ в Крыму.

"Это закончилось аннексией Крымского полуострова и войной на Донбассе. Зависимость от российского газа – это угроза существованию самой Украины", – говорят в "ЕС".

В связи с изложенным, в партии требую от спикера Рады Дмитрий Разумкова вызвать Оржеля для дачи объяснений по его заявлениям, а от президента Зеленского публично отмежеваться от позиции Минэнерго.

Также в "ЕС" призывают СБУ и ГБР провести расследование и допросить Оржеля на предмет возможного влияния на него России.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Минэнерго Алексей Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома", в котором россияне также предлагали отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже.

Также в "Нафтогазе" заявили о фейке СМИ РФ по рекомментации Украине со стороны ЕК по прямым закупкам газа, ведь такая рекоммендация давалась как раз "Газпрому".

Вице-президент ЕК Марош Шефчович недавно также говорил, что обсуждение контракта президентами Украины и РФ на "встрече четверки" позволит завершить газовые переговоры до конца этого года.