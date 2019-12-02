Запланированный форс-мажор. Как сделать так, чтобы непредвиденные расходы не убили ваш бизнес

Новости компаний

Наверное, каждый украинский предприниматель согласится, что вся его жизнь – это лишь попытка управления рисками, ведь исключить их полностью просто невозможно. Несмотря на все усилия по созданию идеального бизнес-климата в своем замкнутом и стерильном деловом пространстве, в какой-то момент в него неизбежно постучится «злой рок» неожиданности или банального просчета.

Сколько раз вы читали новости о том, что хозяин очередного ресторанчика, расположенного на первом этаже исторического здания в центре Киева, оказался в эпицентре скандала, когда кусок льда, свалившийся с неубранной крыши, упал на стеклянный козырек его заведения и его осколки повредили припаркованную поблизости машину? Подобные истории стали зимним мейнстримом в Украине. Все знают, что будет потом – вызов полиции, написание заявлений, экспертиза и оценка повреждений автомобиля и стеклянного элемента фасада, а затем тяжба с эксплуатационной конторой о порче имущества с неизбежными судебными издержками и оплатой услуг адвокатов и выплатой госпошлин. Словом, бизнес будет полностью парализован на несколько месяцев.

Однако человечество давно научилось справляться с подобными и многими другими форс-мажорными обстоятельствами, дав предпринимателям такой нехитрый инструмент управления рисками и защиты от непредвиденных расходов, как страховка. Что же она может предложить украинскому бизнесу?

Движимое и недвижимое

Самым очевидным объектом такого страхования становится недвижимость, под которой понимают все части здания, включая кровлю, подвалы, лифты, балконы, двери и лестницы. А также движимое имущество – от компьютеров и оргтехники, мебели и предметов интерьера до машин и механизмов. Можно застраховать и товарные остатки – готовую продукцию, сырье и материалы, а также имущество третьих лиц, которые приняты на ремонт, техобслуживание или хранение. Программы с покрытием таких рисков предлагает множество украинских страховых компаний. Однако если речь идет как в нашем случае о случайном бое таких стеклянных элементов как окна, витрины и стеклянные перегородки, то отдельно застраховать их будет достаточно сложно. Особенно в связке со страхованием гражданской ответственности перед третьими лицами, когда вред был нанесен владельцу того самого злополучного автомобиля. Но с появлением на рынке нового комплексного страхового продукта «Бизнес-защита» от ПриватБанка у украинских предпринимателей появились эффективная система урегулирования убытками, учитывающая все особенности страховых случаев, характерных для их сегмента рынка.

Чего боимся?

Набор угроз движимому и недвижимому имуществу предпринимателя мало чем отличается от рисков гражданина страхующего личное имущество. И, как правило, они относятся к таким форс-мажорным обстоятельствам как различные стихийные бедствия – от ураганов, пожаров и затоплений до землетрясений и наезда транспортных средств. Но если выбрать полис страховой защиты с гражданской ответственностью перед третьими лицами, то страховая компания полностью возместит ущерб не только соседям ресторана, в окно которым залетел осколок разбитого стеклянного козырька, но и неосторожному посетителю заведения, вывихнувшему лодыжку на кусочке льда. Более того, комплексные страховые продукты позволяют обезопасить компанию и от рисков финансовых потерь, связанных с противоправной деятельностью третьих лиц – кражами, грабежами и разбоем. Но что делать, если преступление совершено в виртуальном пространстве интернета, а непредвиденные финансовые расходы и убытки от перерыва в деятельности компании вполне реальны?

«Оцифрованные» угрозы

Эксперты по безопасности международной компании Cybersecurity Ventures подсчитали, что в этом году в мире кибератаки происходят каждые 14 секунд, а убытки них уже превышают $ 2 трлн. Этот печальный тренд не обошел и Украину, где по данным киберполиции количество информационных преступлений за последние пять лет увеличилось в 2,5 раза. Поэтому страховая защита бизнеса от прямых убытков и расходов от кибервымогательства, преднамеренного заражения IT-систем компьютерными вирусами или ответственности перед третьими лицами за сохранение их личных данных и конфиденциальной информации, более чем актуальна. Используя свои высокие компетенции в построении безопасных цифровых систем, специалисты ПриватБанка в страховой программе «Бизнес-защита» предлагают комплексное решение по управлению киберрисками. Она дает компаниям финансовые механизмы для восстановления после крупных убытков, помогая быстро вернуться к работе, сохранить стабильность и снизить потери в результате перерыва в производстве. Причем процедура страхования не выглядит так сложно и громоздко, как других украинских операторов по киберстрахованию, ведь для подписания договора «Бизнес-защиты» не требуется участие компании-аудитора информационной безопасности. Оформление договора в любом отделении ПриватБанка или с помощью сервиса Приват24 для Бизнеса занимает всего несколько минут.

Цена спокойствия

Но не стоит страховать каждый риск отдельно, даже если вы знаете, что землетрясений в вашем городе никогда не было. Лучше оптимизировать расходы с помощью приобретения комплексного полиса. Главное – выбрать надежного страхового партнера, который сможет обеспечить финансовую безопасность вашего бизнеса. Немаловажным будет и размер предлагаемой им компенсируемой страховой суммы при наступлении страхового случая, а также величина ежемесячного страхового платежа. Простые и понятные правила, простота оформления договора и прозрачная схема выплат – главные качества страховщика, которому можно доверить защиту ваших инвестиций и имущества. Например, программа «Бизнес-защита» ПриватБанка, реализованная в партнерстве с одним из лидеров страхового рынка Украины СК Универсальная, предлагает три пакета страхования, различающиеся только лимитами сумм: в «Стандарте» страховая сумма составляет 250 000 гривен с ежемесячным платежом в 100 грн, «Элит» на 500 000 гривен с платежом 200 грн и «Люкс» – 1 млн гривен с платежом 400 грн. Согласитесь, разумные деньги за возможность оставаться финансово независимым даже в случае непредвиденных расходов. Поэтому для предпринимателя страховка – не только деньги, но душевный комфорт и уверенность в будущем.