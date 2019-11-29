Проектная мощность – 160 тыс. электромобилей в год

Немецкий концерн BMW и китайская Great Wall Motor построят завод по производству электромобилей в Китае, недалеко от Шанхая. Об этом говорится в пресс-релизе BMW.

Владельцем завода будет совместное предприятие Spotlight Automotive, в котором учредителям принадлежат равные доли.

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Строительство завода стоимостью 650 млн евро будет проходить в 2020-2022 годах. Проектная мощность – 160 тыс. электромобилей в год. На заводе будет работать 3000 человек. Строится завод для производства электромобилей марки MINI. Но впоследствии на нем могут выпускаться и модели Great Wall.

Путь к запуску этого проекта был непростым. В феврале 2018 года BMW и Great Wall подписали соглашение о намерении. Летом 2018 года в Берлине было подписано соглашение о создании СП в присутствии премьер-министра Китая Ли Кэцяна и канцлера Германии Ангелы Меркель. Торговый спор между Китаем и США заставил руководство BMW заморозить планы по созданию экспортного центра в Китае и внимательно изучить риски. В конечном итоге, 22 ноября Great Wall получила разрешение местных властей на строительство завода.

BMW продает чуть более 2 млн автомобилей в год, а Great Wall продала более 1 млн автомобилей в 2018 году.

Напомним, что в этом году американский производитель электромобилей Tesla построил завод Gigafactory 3 в Китае. Концерн Volkswagen готовит к открытию в 2020 году два завода в Китае по производству электромобилей с общей производственной мощность в 600 тыс. автомобилей.

В июле по всему миру было реализовано около 128 тыс. легковых транспортных средств только с электродвигателями, что на 14% меньше, чем месяцем ранее. Продажи электромобилей сократились впервые в истории. Спрос на электрокары снизился в Китае и Северной Америке, но вырос в Европе. Об этом свидетельствуют данные агентства Sanford C. Bernstein.

Несмотря на июльский спад, за первые семь месяцев 2019 года объем мирового рынка электромобилей показал 35-процентный рост. Исследователи ожидают, что годовые продажи таких машин по итогам 2019 года вырастут на 23-48% и достигнут 2,4-2,9 млн штук.

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