JP Morgan из-за рынка земли и транзита газа ухудшил прогноз роста экономики Украины

Речь идет о текущем, 2019 годе. В 2020 году рост украинской экономики должен упасть еще на 0,2%

Аналитики американского инвестбанка JP Morgan ухудшили прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 4,3% в октябрьском обзоре до 4% ВВП.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

При этом, в 2020 году в JP Morgan по-прежнему ожидают 3,8%-ный ВВП.

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Причиной ухудшения прогноза аналитики назвали снижение транзита газа через Украину и "негативное краткосрочное воздействие земельной реформы".

В 2021 году рост экономики должен возрасти до 4,5%.

Что касается курса гривни, то в 2019 году он должен остаться на уровне 25 грн за дол. Но в будущем нацвалюта все же должна ослабнуть: в 2020-м – 26,5 грн/$1, в 2021-м - 27,5 грн/$1.

Также в JP Morgan приветствовали снижение учетной ставки в октябре. Они надеются, что такие же шаги Нацбанк будет предпринимать и в дальнейшем.

Как ранее сообщал Фокус:

Министерство экономического развития и торговли ухудшило прогноз роста реального валового внутреннего продукта в 2019 году с 3% до 2,8%.