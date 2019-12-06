В 2019 году Украина уже не получит деньги от МВФ. Ближайший шанс в феврале

Правительство надеется, что меморандум с Фондом подпишут еще в декабре

Украина в этом году не только не получит деньги от МВФ, но и не успеет получить окончательное решение совета директоров Фонда по открытию новой программы сотрудничества. Однако еще может подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Об этом LIGA.net рассказали информированные источники в разных структурах.

"Мы не успели выполнить предварительные действия, которые обсуждались с Фондом. Для того, чтобы попасть на декабрьское заседание совета МВФ, нужно было, чтобы нужные законы к текущему моменту уже были проголосованы в парламенте", – отметил источник в одной из финансовых госструктур.

По словам другого источника, правительство, по-прежнему рассчитывает, что меморандум будет подписан в ближайшее время и Украина получит SLA (Staff Level Agreement) – принципиальное согласие Фонда кредитовать страну) еще в этом году.

Следующая возможность официально получить программу Фонда у Украины будет в феврале, когда совет МВФ впервые соберется после рождественских каникул.

Напомним, что Украина претендует на трехлетнюю программу расширенного финансирования МВФ объемом 4-6 млрд долларов.

Миссия МВФ 22 ноября завершила последний официальный визит в Украину. Результаты работы в Киеве в Фонде считают "плодотворными".

Как ранее сообщал Фокус: