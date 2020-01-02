Если "Нафтогаз" и будет покупать газ у РФ, его больше не посадят на "газовую иглу", – Кулеба

"Все будет исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без "газовой иглы", – уверяет вице-премьер

Украина еще не созрела для возвращения к прямых закупкам газа у России.

Такое мнение в интервью Интерфакс-Украина выразил вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны, но я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам", – говорит Кулеба.

В то же время, запретить компаниям покупать у РФ газ напрямую государство не может, поэтому нужно сделать так, чтобы у "Газпрома" не было монополии на украинском рынке.

Это значит, что у россиян не будет возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников.

"Когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, "Газпром" будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам", – заявил вице-премьер.

Если же "Нафтогаз" и будет покупать газ у РФ, это не будет похоже на "газовую иглу". "Это будет исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без "газовой иглы", – добавил Кулеба.

Как ранее сообщал Фокус:

19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.

Глава "Нафтогаза" считает, мол согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".