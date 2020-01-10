За декабрь жители Киева заплатят за тепло и горячую воду на 300-400 гривен меньше, – КГГА

В целом вместе жители Киева сэкономят более 320 млн грн

Заммэра Киева Петр Пантелеев сообщил, что за декабрь сумма за тепло и горячую воду в платежках будет на 300-400 гривен меньше.

Об этом он сообщил на брифинге, передает Информатор.

После принятия постановления Кабмина об уменьшении цены на отопление и горячую воду мэры городов должны были пересмотреть стоимость в своих регионах. Пантелеев отметил, что это самый крупный перерасчет в Украине.

По его словам, в целом вместе жители Киева сэкономят более 320 млн грн.

Ранее тариф на отопление для квартир без счетчиков был 32,47 грн за кв. м. Теперь цена 25,32 грн. Для домов со счетчиками 1 Гкал ранее стоила 1654,41 грн, а теперь 1290,44 грн.

По словам директора подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константина Лопатина, стоимость горячей воды уменьшится на 20 грн за кубометр. То есть, если ранее жители Киева платили 97,89 грн, то теперь цена будет 78,32 грн.

По словам Пантелеева, 80% цены – это газ. Тариф на него – 6235,51 за тысячу кубометров. После перерасчета в декабре фактическая цена – 4276,63 грн за тысячу кубометров.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук говорил, что некоторые города Украины приступили к практическому пересмотру коммунальных тарифов на отопление.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что правительство нашло решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое на следующую зиму.

"Правительство приняло программу "Гарантированная цена на газ". Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. Потом у нас была встреча с правительством на Банковой по поводу тарифов. Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки по отоплению", – напомнил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце ноября Кабинет министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на период отопительного сезона. Для этого разработана программа "Гарантированная цена на газ". Указанная цена будет на 7% меньше, чем в предыдущем году.

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство нашло решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое на следующую зиму.