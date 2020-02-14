Независимые суды, а не няни. Посол ФРГ объяснила, чего ждут инвесторы от властей Украины

Также инвесторы смотрят на макроэкономические индикаторы и общаются с коллегами, которые уже работают в Украине. Поэтому, когда будут "хорошие сигналы", они и сами придут в Украину

В Украине уже работают две тысячи немецких фирм и им нужны не инвестиционные няни, а незаисимые суды.

Об этом в интервью hromadske рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Сегодня говорят о нянях, раньше Кличко говорил о бодигардах. Нащим инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды. Им нужны независимые суды", – говорит Фельдгузен.

По ее словам, если власти обеспечат независимость судов, немецкие инвесторы получат от своих коллег, которые уже работают в Украине, "хорошие сигналы" и поймут, что нужно действовать.

"Для инвесторов очень важно быть в состоянии защитить свои интересы в судах. Это во первых. Второе – это общие макроэкономические индикаторы", – пояснила Фельдгузен.

Развивая тему, посол напомнила, что в конце прошлого года крупная немецкая фармацевтическая компания купила завод в Белой Церкви.

"Это хороший пример, ведь появляются новые рабочие места. И речь не о большом городе. Надеюсь, что в этом году таких проектов будет больше", – добавила она.

"Ваш президент часто говорит, что нужно прийти сейчас, когда есть ниши для инвестиций. И это правильно", – считает посол.

Об "инвестняне" впервые в Давосе заговорил президент Владимир Зеленский. По его словам, с инвестором, который вложит в Украину 100 млн грн, государство заключит прямое инвестсоглашение по английскому праву.

Также такой инвестор получит персонального опекуна (в речи Зеленского – invest nanny), который говорит на 5 языках и решает все его вопросы в режиме 24/7.

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