20 богатейших людей мира за 12-е марта стали беднее на $78 млрд, – Forbes

Среди пострадавших есть и украинские миллиардеры

Совокупное состояние 20 богатейших людей мира в четверг уменьшилось на $78 млрд в результате самого сильного с 1987 года обвала мировых фондовых индексов, пишет Forbes.

Состояние самого богатого человека в мире Джеффа Безоса снизилось на $8 млрд (или на 7,13%) до $104,4 млрд — акции принадлежащего ему интернет-ритейлера Amazon упали вчера на 8%.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг из своего состояния потерял $5,7 млрд (9,05%). Основатель Oracle Ларри Эллисон – $5,6 млрд (9,74%). Основатель Microsoft Билл Гейтс – $5,3 млрд (5,07%), владелец инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт – $5,2 млрд (6,83%)

Пострадали и украинцы, акции компаний которых размещены на мировых биржах. Константин Жеваго потерял $27 млн (2,57%), Юрий Косюк – $18 млн (1,59%), Игорь Коломойский – $7 млн (0,71%), Виктор Пинчук – $1 млн (0,06%).

Но вчера не все миллиардеры стали беднее, так как акции довольно большого числа компаний хоть немного, но подорожали. В результате Лин Ли, инвестор из Шеньчженя, стал богаче на $576 млн (на 10,79%), Эндрю Форрест, владелец горнорудных бизнесов из Австралии – на $376 млн (5,51%). И разбогатевших на несколько десятков миллионов долларов каждый счастливчиков в списке Forbes-500 несколько десятков.

Как ранее сообщал Фокус: