"Чтобы дефолта не было". В "СН" планируют открыть рынок земли уже 17-18 марта, – СМИ

Президент Зеленский уже заявил, что работа Рады "жизненно важна" в условиях пандемии, поэтому карантин ее коснется в меньшей мере

Сегодня вечером депутаты от "Слуги народа" проведут заседание.

Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на свои источники во фракции.

"Завтра – послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе – дефолт", – сказал собеседник.

Других подробностей пока нет.

Ранее глава Верховной Рады, из-за коронавируса, ограничил журналистам доступ в парламент – они не смогут общаться с депутатами в кулурах, но смогут заходить пресс-центр и на третий этаж.

Также планировалось, что до 3 апреля народные депутаты будут работать в комитетах, а не в сессионном зале, но на завтра уже планировали внеочередное заседание в стенах Рады.

Сегодня, 16 марта, президент Владимир Зеленский заявил, что Рада будет работать даже несмотря на пандемию коронавируса и жесткий карантин по всей Украине.

"В условиях мировой пандемии парламент должен принимать жизненно важные для экономики законы – вводить налоговую, земельную, трудовую реформы, назначать министров экономики и энергетики, генпрокурора", – говорит Зеленский.

"Быстрые реформы – это быстрая помощь экономике, без них – экономическая кома. И это не вопрос – это ответ", – добавил глава Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

В первом чтении закон о рынке земли был принят 13 ноября.

Ко второму чтению он был существенно изменен в соответствии с предложениями Зеленского.