Airbus временно закрыл заводы во Франции и Испании для внедрения более жестких санитарных норм

Компания по возможности позволит работать из дома всем, кого затронули закрытия школ и детских садов

Для противодействия пандемии коронавируса концерн Airbus закрыл все свои заводы в Испании и Франции на четыре дня. Столько времени понадобится, чтобы подготовить производственные помещения к более жестким санитарным нормам.

Также временно меняются правила санитарной обработки, работы сотрудников, а также их поездок на работу и обратно. Кроме того, компания по возможности позволит работать из дома всем, кого затронули закрытия школ и детских садов в этих странах.

Сотрудники, вернувшиеся из регионов с высоким риском заражения коронавирусом, должны самостоятельно помещаться на карантин в течение 14 дней. Персонал, клиенты и посетители должны самостоятельно объявлять свою историю путешествий.

Число заболевших коронавирусом в Испании превысило 11 тыс. человек, около 2 тыс. случаев были зафиксированы за последние сутки. Скончался от COVID-19 в Испании уже 491 человек. Среди европейских стран Испания занимает второе место по распространению вируса, уступая только Италии, где умерли уже 2158 человек. Во Франции на сегодняшний день зафиксированы 6633 случая заболевания COVID-19, 148 больных скончались.

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