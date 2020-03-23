С начала кризиса инвесторы вывели рекордные $83 млрд с развивающихся рынков, – МВФ
2020-03-23 21:06:00
Около 80 стран уже обратились за помощью к фонду
Инвесторы за период с начала кризиса, связанного с распространением пандемии коронавируса, вывели с развивающихся рынков $83 млрд. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.
"Это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала", – сказала она, сообщил "Интерфакс-Украина".
По ее словам, для развивающихся стран и стран с низким уровнем доходов и большой долговой нагрузкой кризис станет особо серьезным испытанием, тогда как развитые экономики в целом встречают его достаточно подготовленными.
Около 80 стран уже обратились за помощью к фонду. "Мы тесно сотрудничаем с другими международными финансовыми институтами, чтобы обеспечить скоординированный ответ", – отметила Георгиева.
Она также заявила о готовности выделить до $1 трлн кредитов и о возможности использовать другие инструменты.
МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и другие финансовые организации готовы помочь Украине в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского. По его словам, 22 марта, у него состоялся разговор с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 марта президент Владимир Зеленский поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.
- 23 марта Зеленский заявил, что в Украину из Китая и других стран поступят очередные партии тест-систем ПЦР (полимеразной цепной реакции), респираторов, масок, экспресс-тестов и аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с пандемией коронавируса.