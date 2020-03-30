Кабмин ухудшил прогноз на 2020 год: ВВП упадет на 3,9%, безработица вырастет до 9,4%

Среднегодовой курс гривны прогнозируют на уровне 29,5 грн за доллар

Кабмин пересмотрел макропрогноз на 2020 год: ожидается падение ВПП и зарплат, а также рост безработицы.

Об этом сообщили в Минэкономики.

Так, согласно предыдущему прогнозу, в Украине в этом году ожидали рост ВВП на 3,7%. Теперь же ожидается его падение на 3,9%.

Уровень безработицы ориентировочно составит 9,4% в сравнении с прогнозированными 8,1%.

Реальная зарплата (количество товаров и услуг, которые можно приобрести на номинальную зарплату) тоже упадет, но незначительно - на 0,3%.

Среднегодовой курс гривны прогнозируют на уровне 29,5 грн за доллар (в октябре ожидали 27 грн/дол).

Рост цен на потребительском рынке временно ускорится до 8,7% (в предыдущем прогнозе – до 5,5%), но в следующем году вернется к 5%.

В Минэкономики успокаивают: во втором полугодии ожидается рост отечественной экономики за счет агро-промышленного комплекса и устойчивой банковской системы.

Также помочь должно снижение цен на импортированные энерготовары и продолжение сотрудничества с сеждународными партнерами.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин сейчас готовит секвестр госбюджета. Правительство предлагает увеличить дефицит госбюджета на 202 млрд грн. Сегодня законопроект будет рассматриваться на внеочередном заседании Рады.