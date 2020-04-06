Верланов о борьбе со "схемщиками": налоговая за квартал вывела из тени 7,6 млрд грн НДС

Налоговая нагрузка по НДС за год выросла до 2,73% против 2,37%

В первом квартале 2020 года при неизменной базе налогообложения поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в госбюджет выросли на 7,6 млрд грн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила в Facebook Госналоговая служба (ГНС).

Налоговики считают, что благодаря качественному администрированию и "нулевой толерантности к минимизаторам и схемщикам" они дополнительно обеспечили поступление в бюджет свыше 2 млрд грн ежемесячно по сравнению с I кварталом 2019 года.

"При увеличении налогооблагаемой базы (объема налогооблагаемых операций) в I квартале 2020 года к соответствующему периоду 2019 года лишь на 0,36%, задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 15,4%. В денежном эквиваленте – это плюс 7,6 млрд грн (без учета плательщиков: "Нафтогаз Украины", "Укргаздобыча", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Оператор ГТС Украины")", – говорится в сообщении.

Налоговая нагрузка (отношение начисленных к уплате сумм НДС к объему налогооблагаемых операций) в сравнении с прошлым годом также выросла: 2,73% (без учета плательщиков группы "Нафтогаз Украины") против 2,37% год назад.

Напомним, бывший министров финансов Игорь Уманский комментируя свои попытки на посту министра уволить глав налоговой и таможенной служб, в интервью LB.ua сказал, что у него с премьер-министром Денисом Шмыгалем неоднократно были разговоры на эту тему. "Я прихожу к нему, показываю: "Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только "скрутки" с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет". Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС!".

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