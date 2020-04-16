За время карантина безработных в Украине стало больше на 1 млн человек, – ТППУ

По официальным данным, безработных в стране сейчас около 390 тысяч человек

Количество безработных в Украине за первые две недели карантина выросло на 500–700 тыс. чел., за следующие две недели – еще на 500–600 тыс. человек – до 2,5–2,8 млн. Об этом сообщает Интрефакс-Украина со ссылокй на данные Торгово-промышленной палаты Украины.

Уровень безработицы по оценкам ТППУ сейчас составляет 13,7–15,4%. Это самый высокий показатель за последние 15 лет. Он не учитывает количества трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину после начала пандемии.

"Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательного решения", – сказал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков..

Напомним, что по данным Государственной службы занятости на 13 апреля, количество зарегистрированных безработных составляло 387,5 тыс. чел., за неделю их стало больше на 36,2 тыс. чел.

Напомним, правительство разрабатывает несколько сценариев выхода из карантина. Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус: