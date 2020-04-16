Один миллиард бизнесмен предлагает выплатить в 2020 году, а полностью рассчитаться с долгами за пять лет

Собственник агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" (группа ULF) Олег Бахматюк официально предложил Национальному банку и Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) провести реструктуризацию долгов банков "Финансовая инициатива" и VAB Банк ("ВиЭйБи банк"), выведенных с рынка в 2014-2015 годах.

Читайте также: НАБУ объявило о подозрении владельцу VAB Банка Бахматюку

Он готов выплатить 8 млрд грн в течение следующих пяти лет, из них 1 млрд грн – в 2020 году.

"Такой путь добровольного урегулирования задолженности украинских банков может быть первым положительным примером, который приведет к финансовому результату, которого, как показывает практика, невозможно достичь другим способом. Такой путь поддерживают и международные финансовые структуры, в частности, МВФ и Всемирный банк", – отметил владелец группы ULF.

Читайте также: НБУ возмущен вручением подозрения Писаруку и отрицает задержание членов правления

Обращение по урегулированию задолженности банков, выведенных с рынка в 2014–2015 годах было направлено в Кабинет министров, ФГВФЛ, НБУ и Офис Генерального прокурора.

Напомним, Бахматюк еще в конце октября 2019 года предложил Фонду гарантирования вкладов погасить 8 млрд грн долгов своих банков в течение пяти лет. Сразу он был готов заплатить 500 млн грн гарантийного взноса.

Как ранее сообщал Фокус: