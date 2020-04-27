С 28 апреля в Украине ужесточаются правила денежных переводов: не более 5 000 грн без паспорта
2020-04-27 18:16:45
У нового правила есть исключения, среди них – оплата жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов и т.д.
С 28 апреля украинцам придется предоставлять документы при проведении денежных переводов без открытия счета (карточного или любого другого) более чем на 5 тыс. грн (сейчас такой лимит 15 тыс. грн).
Эти требования вводятся в связи с вступлением в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
"Закон расширяет требования к идентификации тех, кто делает перевод денежных средств. Это не касается переводов денег с карты на карту. Банковская карта - это уже идентифицированный продукт, и банк имеетинформацию о держателях карт", - пояснила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.
Таким образом, деньги переводить с карты на карту можно будет по-прежнему без ограничения суммы. Но отправить с терминала на чужую карту, не идентифицируя себя, можно будет только до 5000 грн.
При этом новые требования не распространяются на:
- оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
- оплату кредитов до 30 тыс. грн;
- переводы для оплаты товаров и услуг с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
- все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;
- снятие средств с собственного счета.
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