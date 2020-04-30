Энергоблок отключился от сети 29 апреля в 20:05 и подключился в 20 апреля в 00:51

Энергоблок №3 Ровенской АЭС подключили к энергосети после кратковременного отключения 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Отключение энергоблока в НАЭК объясинили "ошибочно сформированнным сигналом защиты по потере возбуждения турбогенератора ТГ-5". "По шкале INES событие квалифицировано уровнем "вне шкалы", – добавили в компании.

Энергоблок отключился от сети 29 апреля в 20:05 и подключился в 20 апреля в 00:51.

"Сейчас мощность блока составляет 80% от номинальной из-за балансовых ограничений. За прошедшие сутки на Ровенской АЭС работали все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2385 МВт... Действует балансовое ограничение", – говорят в "Энергоатоме".

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находилось в пределах действующих норм.

28 апреля Минэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.

Часть из 10 энергоблоков всех четырех АЭС Украины планируют вывести в резерв, часть – переведут на работу на пониженной мощности. Среди энергоблоков, которые якобы планировалось перевести в резерв на 87 суток был и энергоблок №3 РАЭС.

Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что мощность всех АЭС упала вдвое с начала года. "Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас", – сказал он.

Бывший нардеп Сергей Лещенко у себя в Telegram написал, что остановка и снижение производственной можности энергоблоков может привести к тому, что не нужно будет останавливать работающие на высоком "зеленом" тарифе солнечные станции бизнесмена Рината Ахметова.

Но глава СБУ Иван Баканов ранее в письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову отмечал, мол большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны.

По его мнению, из-за роста "зеленой" генерации в Украине сокращается производство более дешевой электроэнергии – гидроэлектростанций и АЭС: якобы такая тенденция может спровоцировать рост цен на э/э для потребителей.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду безотлагательный законопроект о возвращении "зеленого" тарифа домашним СЭС на земле мощностью до 30 кВт.

Тогдашний представитель президента в Раде Андрей Герус заявил, что "обнуление тарифов мелким электростанциям украинцев, которые инвестировали свои сбережения в домашние СЭС, несправедливо" и Зеленский должен исправить эту ошибку.

В конечном итоге, 11 июля Рада приняла закон, которым возвращает "зеленый" тариф для наземных домашних солнечных электростанций.

По состоянию на апрель 2020 года, установленная мощность ветровых (ВЭС) и солнечных (СЭС) электростанций составляла 5,2 ГВт, это больше, чем объединенная энергосистема (ОЭС) Украины сегодня может принять без серьезных сбоев.