В апреле украинцы сократили продажу и покупку валюты в 1,7 раза по сравнению с мартом
2020-05-05 22:44:00
С начала 2020 года объем продажи наличной валюты превышает покупку на $653 млн
Объем продажи населением наличной валюты в апреле превысил объем покупки на $50,9 млн, свидетельствуют данные Национального банка.
По сравнению с мартом украинцы в 1,7 раза сократили продажу и покупку наличной валюты до эквивалента $787,3 млн и $736,4 млн соответственно.
В целом с начала 2020 года объем продажи наличной валюты превышает покупку на $653 млн. В марте украинцы продали на $77,8 млн больше, чем купили.
Напомним, за первые две недели карантина Нацбанк потратил свыше $2 млрд на поддержание гривни. С 6 по 10 марта гривня потеряла почти весь запас прочности, накопленный за последние девять месяцев. 18-19 марта ажиотаж на валютном рынке начал падать, и украинцы продали валюты больше, чем купили.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин пересмотрел макропрогноз на 2020 год: ожидается падение ВПП и зарплат, а также рост безработицы.
- Верховная Рада приняла законопроект о секвестре госбюджета на 2020 год.
- Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7% из-за коронавируса..
- Нацбанк в этом году может разрешить проводить операции по онлайн-обмену валют клиентам небанковских финучреждений.