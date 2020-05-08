Минус 190 млрд рублей. Названы потери бюджета России в мае от падения цены на нефть

За 2020 год госбюджет РФ недосчитается 1,5 трлн руб. нефтегазовых доходов

Из-за падения цен на нефть российский бюджет в мае недополучит 190,1 млрд руб. нефтегазовых доходов, прогнозирует Минфин РФ. По сообщению газеты "Ведомости", в апреле потери ожидались в размере 56 млрд руб., но они составили 59 млрд руб. За весь 2020 год доходы бюджета будут примерно на 4 трлн руб. меньше, чем планировалось, в том числе минус 1,5 трлн нефтегазовых доходов.

В бюджете на 2020 год заложена цена на нефть в $42,45 за баррель, но с марта котировки нефти Urals начали падать. В апреле средняя цена была чуть выше $16, а в начале мая выросла до $24,7.

По бюджетному правилу РФ нефтегазовые доходы при цене нефти выше базовой ($42,4 за баррель) идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ), при цене ниже – Центробанк продает валюту из фонда для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов. В апреле на это будет направлено 193,1 млрд руб., сообщил Минфин, ежедневно ЦБ будет продавать валюту на $150 млн. В апреле из ФНБ было продано около $1 млрд.

Как ранее сообщал Фокус: