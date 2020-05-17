"Укравтодор" купил у одесской компании асфальт вдвое дороже чем у киевских коммунальщиков, – СМИ

Асфальт от компании "Ростдорстрой" Укравтодору обошелся в 2 597 грн/т, а от асфальтобетонного завода "Столичный" – от 1 080 грн/т до 1 463 грн/т.

Компания "Ростдорстрой" выиграла подряд на строительство участка дороги в Черкасской области на 119,57 млн грн. Об этом пишет издание Наші гроші, ссылаясь на данные Prozorro.

Конкурировала с "Ростдорстроем" компания "Автострада". Примечательно, что ни одна из компаний не снизила цену, поэтому экономия по отношению к изначальной стоимости тендера составила только 3%.

Интересно и то, что цены на асфальт в договоре "Росдорстроя" с черкасскими укравтодоровцами вдвое превышают цены на тот же асфальт, который коммунальщики Печерского района Киева купили у "Асфальтобетонного завода "Столичный".

Так, асфальт от компании "Ростдорстрой" стоил 2 597 грн/т, а от "Столичного" – от 1 080 грн/т до 1 463 грн/т.

Сама компания "Ростдорстрой" зарегистрирована в Одессе.

Ранее государственный "Укрэксимбанк" выделил "Укравтодору" первый транш облигационного финансирования на обновление дорог в объеме 5,78 млрд грн. Общая сумма финансирования составит 19,3 млрд грн.

Средства для этого займа "Укрэксимбанку" даст Нацбанк в виде кредита рефинансирования (сейчас учетная ставка составляет 8%). В начале апреля набсовет банка позволил ему привлечь рефинансирование НБУ на 20 млрд грн.

Таким образом, НБУ выдает кредит рефинансирования Укрэксимбанку, а банк покупает на эти деньги гарантированные государством облигации "Укравтодора".

Премьер Денис Шмыгаль также говорил, что Кабмин планирует запустить программу по трудоустройству украинцев, которые потеряли работу из-за карантина.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", – говорил Шмыгаль.

Фокус разбирался, как государство собирается спасать экономику Украины за счет печатного станка и инвестиций в инфраструктуру.

Как ранее сообщал Фокус:

После внесения изменений в госбюджет-2020 расходы на строительство и ремонт дорог сохранены, поэтому программа "Большая стройка", которая улучшает украинскую инфраструктуру и создает новые рабочие места, будет продолжаться. На дорожную инфраструктуру в бюджете предусмотрено почти 70 млрд грн.