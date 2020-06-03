В Конгрессе США спрогнозировали, что экономика страны оправится от коронавируса через 10 лет
В документе отмечается, что "необычайно высокая степень неопределенности окружает сейчас все экономические прогнозы"
Бюджетное управление Конгресса США опубликовало прогноз, согласно которому экономика страны восстановится от пандемии COVID-19 и карантинных мер не ранее чем через 10 лет.
В документе говорится, что управлению пришлось серьезно скорректировать собственные прогнозы развития экономики страны. В новом (майском) прогнозе оно существенно снизило оценку номинального ВВП США по итогам второго квартала — до $790 млрд, что на 14,2% ниже показателя, фигурировавшего в январском прогнозе. Для ближайшего же десятилетия разница между двумя прогнозами составит $7,9 трлн.
Различия между этими двумя прогнозами являются результатом экономических последствий пандемии COVID-19, считают в управлении.
Нивелируется же разница между двумя прогнозами не ранее января 2030 года.
При этом в управлении Конгресса отмечают, что принятый пакет мер поддержки экономики на $3,3 трлн лишь "частично смягчит ухудшение экономических условий".
В документе отмечается, что "необычайно высокая степень неопределенности окружает сейчас все экономические прогнозы". Поэтому последующие прогнозы могут быть как более пессимистичными, так и оптимистичными.
Как ранее сообщал Фокус:
- Прибыль японских компаний по итогам первого квартала 2020 года сократилась до 15,14 трлн йен ($140 млрд), или на 32%. Это самое сильное падение за последние 10 лет.
- Экономика Австралии вошла в состояние рецессии. ВВП Австралии за первые три месяца года сократился на 0,3%. Квартальное падение отмечено впервые за последние девять лет.