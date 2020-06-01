Страны ОПЕК+ договорились продлить жесткие ограничения по добыче нефти еще на один месяц

Страны ОПЕК+ (ключевые участники - Саудовская Аравия и Россия) согласились продлить действующие ограничения по добыче нефти до конца июля. Об этом говорится в заявлении группы.

Первоначально ОПЕК+ договорился, что снизит поставки на 9,7 миллиона баррелей в день в мае-июне, чтобы удержать цены, которые рухнули из-за коронавирусного кризиса. Теперь же действие этих ограничений продлили до конца июля. С августа и по декабрь сокращение добычи должно будет уменьшиться до 7,7 миллиона баррелей в день.

Кроме того, страны, которые не смогли выполнить условия апрельской сделки на 100% (по данным Reuters - это Ирак и Нигерия), обязались компенсировать несоблюдение квот в течение трех следующих месяцев — июля, августа и сентября.

Участники заседания министров ОПЕК+ также призвали всех крупных производителей нефти "внести пропорциональный вклад в стабилизацию рынка, принимая во внимание значительные усилия", которые предприняли члены альянса.

Однако Мексика уже заявила, что не присоединится к продлению сокращения добычи нефти до конца июля.

"Другие страны согласились продлить сокращение добычи на июль, но мы сказали, что не станем этого делать. Мы будем придерживаться соглашения, которое подписали в апреле", - заявила Нале", - заявила министр энергетики страны Росио Нале.

В апреле страны ОПЕК+ требоали, чтобы Мексика сократила объем добычи нефти на 400 тыс. баррелей, но страна с такими условиями не согласилась. В итоге Мексика согласилась снизить производство в мае и июне лишь на 100 тыс. баррелей в сутки. Остальную часть доли Мексики в сокращении добычи взяли на себя Соединенные Штаты.

Соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти было заключено 12 апреля и начало действовать с 1 мая. По новой сделке 23 страны должны сократить совокупную суточную добычу в мае ‒ июне на 9,7 млн баррелей в сутки (или примерно на 23%). Затем страны должны были постепенно наращивать добычу. Соглашение должно действовать до 30 апреля 2022 года.

Как ранее сообщал Фокус:

3 мая стоимость нефти марки Brent впервые поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок.