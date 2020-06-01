Apple и Microsoft стали первыми в истории технологическими компаниями с рыночной капитализацией в $1,5 трлн

Американские Apple и Microsoft стали первыми в истории технологическими компаниями, чья капитализация превысила $1,5 трлн. Исторический рекорд был установлен в ходе торгов 10 июня на бирже NASDAQ.

Ранее этот рубеж преодолела только нефтегазовая компания Saudi Aramco, которая по итогам первого дня торгов после IPO стоила $2 трлн.

Американские технологические гиганты сохраняют за собой статус самых дорогих компаний мира и растут, несмотря на снижение основных индексов NASDAQ, S&P 500 и Dow Jones. В последние дни стоимость Amazon выросла до $1,3 трлн, а Alphabet, материнской компании Google, — до $1 трлн.

Как отмечает издание Barron’s, такой рост связан с уверенностью инвесторов в надежности акций этих компаний на фоне эпидемии коронавируса и массовых протестов в США. При этом каждая из них выиграла за счет ключевых особенностей своего бизнеса.

У Microsoft оказались востребованными технологии для облачных вычислений и удаленной работы. Amazon заработала на расширении электронной торговли, а Alphabet пережила падение рекламной активности лучше, чем ожидалось. В случае Apple повышение стоимости связано с ожиданиями по поводу выхода нового iPhone с поддержкой 5G.

Кроме того, все эти компании имеют надежные балансовые отчеты и обширные базы пользователей по всему миру.

К закрытию торгов совокупная стоимость четырех компаний была около $5 трлн. Для сравнения – ВВП США составляет $20,5 трлн.

Как ранее сообщал Фокус: