За неделю новых заявок на программу кредитования "5-7-9" поступило на 1,6 млрд грн, – Петрашко

По данным Минэкономики, по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" уже выдан 721 кредит на общую сумму 509,4 млн грн.

Программа "5-7-9" набирает обороты, считают в Минэкономики. В период с 12 по 19 июня динамика программы составила плюс 69%, или 593 новых заявок с пакетом документов на 1,6 млрд грн. "Есть 16 банков, которые работают по этой программе", – сообщил министр экономики Игорь Петрашко.

По состоянию на 22 июня уже выдан 721 кредит на общую сумму 509,4 млрд грн: 57% – в отрасли сельского хозяйства; 17% – торговля и промышленность, 6% – промышленная переработка. Лидерами по суммам заключенных договоров являются Кировоградская (8%) и Ровенская (8%) области.

Банки получили 5097 заявок с пакетами документов на сумму 6,4 млрд грн.

На рефинансирование кредитов под 0% получены заявки с пакетами документов на сумму 2,2 млрд грн, уже выдано 35 кредитов на сумму 134 млн грн.

Начато кредитование с использованием кредитных гарантий. Выданы два гарантированных кредита на общую сумму 2,8 млн грн. Также выданы два кредита начинающим предпринимателям на 1,7 млн грн.

Напомним, в середине мая Петрашко говорил, что программа "5-7-9" не заработала на полную мощность.

В начале июня Кабмин одобрил идею предоставления малому и среднему бизнесу, потерпевшему из-за пандемии COVID-19, кредитов с частичной государственной гарантией.

17 июня Кабмин внес изменения в программу доступных кредитов для бизнеса, направленные на урегулирование проблем и повышение эффективности программы.

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