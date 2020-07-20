Украина за 6 месяцев увеличила импорт агропродукции на 12%

В январе-июне 2020 года в Украину было ввезено агропродукции на $3,2 млрд. Это на $0,4 млрд, или на 12,3% больше, чем за аналогичные шесть месяцев прошлого года.

Об этом, ссылаясь на данные Госстата, сообщили в Национальном научном центре «Институт аграрной экономики».

Основными поставщиками агропродовольственной продукции в Украину стали государства Европейского Союза. На них приходится около $1,59 млрд. из указанной суммы. В странах Азии Украина закупилась на $610 млн, в странах Латинской Америки – на $252 млн и еще на на $163 млн – в странах африканского континента.

"Товарная структура импорта продовольственной продукции в Украине уже несколько лет подряд остается неизменной. Характерным признаком I полугодие 2020 г. стал рост стоимости закупок всех ключевых импортируемых товаров за исключением масличных культур (в первую очередь, семян подсолнечника)", – отметил эксперт НААН Николай Пугачев.

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Импорт плодов – в основном, цитрусовых и бананов, а также других фруктов, орехов составил 341 млн долларов. Импорт замороженной рыбы, ракообразных и моллюсков – $295 млн. Объемы поставок в Украину табачных изделий за этот период составили $243 млн, алкогольных напитков – на $199 млн, какао-продуктов и шоколада – на $152 млн.

Кроме того, в Украину импортировали семян и плодов масличных культур, преимущественно подсолнечника – на $215 млн. Экстрактов, концентратов, готовых соусов – на $215 млн, овощей – в основном помидоров и картофеля – завезли на 191 млн долларов.