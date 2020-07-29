Депутат от "Слуги народа" Холодов торпедирует иностранных инвесторов в интересах своего табачного бизнеса – СМИ

Народный депутат от партии «Слуга народа» Андрей Холодов использует свой статус депутата для изменения правил игры на табачном рынке страны в собственных интересах.

Его действия негативно влияют на инвестиционный климат и грозят снижением налоговых поступлений в бюджет от табачной отрасли.

Об этом пишет издание РБК-Украина в материале "Антитабачное лобби: как "Слуга народа" Холодов ведет войну с табачниками".

В июле 2020 года НАЗК направило в суд иск о том, что депутат причастен к коррупционным действиям. Основанием для этого стало обращение Холодова в НАБУ, в котором он запрашивает информацию о себе самом, что указывает на прямой конфликт интересов.

"Холодова интересовали уголовные дела, в которых он фигурирует как вероятный конечный бенефициар двух сетей по распространению табачных изделий – Т-Киоск и А8", – отмечают журналисты. Кроме того, Холодова называют негласным лидером группы, которая целенаправленно атакует международные табачные компании.

Среди жертв лоббизма группы Холодова оказались крупные международные компании, работающие в Украине: "Филип Моррис", "Бритиш Американ Тобакко", "Джей Ти", "Империал Тобакко", пишет РБК. После призывов Холодова к национализации и попытки пролоббировать интересы розничных сетей через поправки к законопроектам представители компаний были вынуждены обратиться к Президенту и премьер-министру.

Так, поправка к закону 1049 устанавливала фиксированную наценку в 7% для оптовых и 13% для розничных торговцев табачными изделиями, к числу которых и относятся Т-Киоск и А8. Именно это и стало поводом для журналистского расследования и последующего возбуждения уголовного дела НАБУ.

Как заявили на пресс-конференции представители международных табачных компаний, такие законодательные новации приведут к подорожанию сигарет на 40%, падению продаж, сворачиванию инвестиций и даже выходу компаний из Украины. После принятия закона они приостановили работу, что привело к потерям госбюджета в размере 7 млрд грн. Президент пообещал заветировать проект, но Холодов зарегистрировал законопроект № 3016, которым хочет поменять еще и правила forestalling – законодательно регулируемого механизма выпуска подакцизных товаров накануне повышения акцизов.

"Если рассматривать его антитабачную деятельность комплексно, то это очень похоже на системный шантаж", – говорится в материале.