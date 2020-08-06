Падают только цены на мясо. Продукты питания в мире дорожают второй месяц подряд, – ООН

Цены в июле превысили июньские на 1,2%, а в сравнении с июнем-2019 они оказались на 1% выше.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщила, что мировые цены на продовольствие растут второй месяц подряд. В июле значение Индекса продовольственных цен было 94,2 пункта. Этот индекс используется для отслеживания международных цен на наиболее ходовые продовольственные товары.

Динамика Индекса продовольственных цен FAO по годам

Индекс цен на растительные масла вырос на 7,6% по сравнению с его июнем и достиг максимального за последние пять месяцев уровня. Этот рост обусловлен ожидаемым снижением объемов производства пальмового масла, а также активизацией международного спроса и нехваткой рабочих-мигрантов.

За июль Индекс цен на молочные продукты увеличился на 3,5%, причем повышение затронуло все входящие в него продукты: от сливочного масла и сыра до сухого молока.

Индексы цен на отдельные виды продовольствия

Индекс цен на зерновые практически не изменился. С одной стороны, масштабные закупки, произведенные Китаем в США, спровоцировали резкий рост цен на кукурузу и сорго, с другой – хорошие виды на урожай риса в 2020 году привели к падению цен на рис. Цены на пшеницу изменились незначительно на фоне замедления торговой активности.

Значение Индекса цен на сахар выросло на 1,4%. Данные о росте объема производства сахара в Бразилии отчасти компенсировали такие негативные факторы, как рост цен на энергоносители и ожидаемое падение производства сахара в Таиланде.

И только Индекс цен на мясо снизился в июле на 1,8% в сравнении с июнем, и на 9,2% – с июлем-2019. Свинина и говядина дешевеют из-за превышения предложения над спросом, а цены на мясо птицы увеличились из-за сокращения объемов производства в Бразилии.

Напомним, что с февраля по май цены на продовольствие стабильно снижались. FAO это связывала с наличием больших запасов и ослаблением спроса из-за спада экономик, вызванного пандемией COVID-19.

Для Украины зерновые и растительные масла являются важными продуктами экспорта, а значит и поступления валютной выручки в страну.