DHL сохраняет интерес к "Борисполю" как потенциальному хабу для Кавказа и Центральной Азии

Но для этого необходимо восстановление пассажирского авиасообщения, а также чтобы в аэропорту появился новый грузовой терминал.

На работу в Украине крупнейшей в мире логистической компании DHL коронавирус также повлиял. Об этом сообщил региональный менеджер DHL Express Вадим Сидорук изданию ЦТС.

Если раньше компания выполняла из Киева в Лейпциг (где находится ее европейский хаб) пять рейсов в неделю собственными самолетами, а также выкупала место в багажных отсеках пассажирских самолетов по субботам, то с закрытием пассажирского сообщения подходящих субботних рейсов не оказалось. "Поэтому было принято решение добавить шестой еженедельный рейс. Это не так просто, сейчас мы ведем переговоры с украинскими и немецкими властями. Надеемся, что ситуация разрешится в следующие несколько недель", – сказал Сидорук.

В перспективе компания продолжает рассматривать аэропорт "Борисполь" как на свой потенциальный хаб для региона Кавказа и Центральной Азии. "Алматы, Ереван, Тбилиси, Баку – мы хотели бы, чтобы "Борисполь" стал для этих направлений альтернативой нашим хабам в Стамбуле и Москве", – пояснил Сидорук. Но для этого необходимо восстановление пассажирского авиасообщения, а также чтобы в аэропорту появился новый грузовой терминал.

Напомним, идея строительства грузового терминала в "Борисполе" обсуждается давно. В декабре 2016 года гендиректор аэропорта Павел Рябикин говорил, что место и возможности для него существуют, но сперва нужно договориться с владельцем грузопотока.

"Для начала нужен профильный инвестор, который не только построит терминал, но и обеспечит его грузопотоком. Поэтому я буду вести переговоры с крупными грузооператорами, прежде всего, DHL, UPS или TNT", – говорил тогда Рябикин.

В июле 2019 Министерство инфраструктуры объявило конкурс по выбору компании для государственно-частного партнерства по реализации проекта реконструкции существующего и создания нового грузового терминала в "Борисполе".

Сейчас коммерческий директор предприятия Георгий Зубко сообщил, что все инфраструктурные проекты в аэропорту приостановлены из-за отсутствия финансового плана на 2020 год и карантина.

DHL – международная компания экспресс-доставки грузов и документов, лидер мирового рынка. Работает в 120 тыс. городов в 220 странах и территориях. В 2019 году она доставила доставила 1,5 млрд посылок. С 2002 года ее владельцем является почтовый и логистический оператор Deutsche Post. Он сделал ее частью своего экспресс-подразделения (DHL Express) и распределил оставшиеся ее ресурсы между другими подразделениями: DHL Global Forwarding и DHL Supply Chain.

Напомним, генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что из-за карантина главные воздушные ворота Украины потеряли около трети авиакомпаний, к тому же, загрузка действующих рейсов значительно упала.