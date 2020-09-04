Не Киев. Forbes назвал лучший город Украины для старта бизнеса

Ивано-Франковск среди городов Украины с населением от 90 тысяч человек занимает первое место в рейтинге лучших для ведения бизнеса.

Ивано-Франковск занял первое место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в Украине по версии Forbes.

Рейтинг опубликован в сентябрьском выпуске журнала.

По словам авторов рейтинга, его составили для того, чтобы определить перспективные направления развития бизнеса и привлечения инвестиций. В частности, оценивалась привлекательность для бизнеса городов с населением от 90 000 человек.

Ивано-Франковск с населением в 263 тысяч человек набрал в совокупности 720 баллов по 10 критериям:

прозрачность городской власти – 69 баллов деловая активность – 70 баллов рейтинг Doing Business – 88 баллов покупательная способность – 51 балл транспортное сообщение – 36 баллов безопасность – 80 баллов образование – 69 баллов восприятие города жителями – 86 баллов миграционная притягательность – 85 баллов экологическая ситуация – 86 баллов

В топ-10 после Ивано-Франковска вошли Винница, Львов, Киев, Тернополь, Ужгород, Днепр, Хмельницкий, Одесса и Харьков.

Экономический словарь

Рейтинг Doing Business – Оценка стран по благоприятности условий ведения бизнеса осуществляется от 1 до 190. Высокий рейтинг легкости ведения бизнеса означает, что нормативно-правовые условия более благоприятны для создания и функционирования местного предприятия.

Напомним, в июле премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что в 2021 году Украина может подняться в рейтинге Doing Business, как минимум на 10 позиций. Министерство экономки считает, что прогресс Украины в Doing Business 2021 будет плюс 20 позиций.