Индекс борща изменился: телятину все чаще заменяют курятиной и кладут больше картошки

Кастрюля борща с курятиной на обед для одной семьи стоит украинцам в среднем 62 гривны.

На кастрюлю борща в 2020 году украинцы тратят от 30 до 100 гривен. В последнее время вместо телятины и свинины украинцы все чаще используют курицу и добавляют в блюдо больше картошки – потому, что так дешевле.

Об этом сообщил телеканал "112".

Самый дорогой ингредиент борща – мясо. В этом году за килограмм свинины придется отдать не менее ста гривен. Телятина – еще дороже, в районе 150 гривен. А вот куриное мясо стоит порядка 80 гривен за кило.

Видео: Youtube / 112 Украина

"Дороже чем за 90 гривен грудину и ребра украинцы не берут", – сообщают в сюжете канала продавцы столичных рынков.

Цены на свинину с начала года поднялись более чем на 10 гривен за килограмм. По словам реализаторов, рядам со свиным мясом на рынке покупателей приходится буквально зазывать.

При этом за год борщ подешевел на 8%. Как объяснить это при подорожании мяса.

Скриншот: Youtube / 112 Украина

"Борщ подешевел потому, что украинцы стали беднее. В наших с вами кошельках стало на 6,5% меньше денег", – заявил 112 каналу экономист Олег Пензин. Подешевение, по его словам, произошло счет того, что дорогие ингредиенты украинцы стали заменять картошкой.

"Украинцы стали есть больше картошки и хлеба и меньше мяса и овощей", – отметил Пензин. Согласно его прогнозу до конца года мясо подорожает еще на 7%.