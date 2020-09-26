Облигации на 20 млрд. Депутаты от "Слуги народа" нашли способ погасить долги по "зеленому" тарифу
"Слуги" предлагают выпустить облигации внутреннего госзайма на 19,6 млрд грн.
Депутаты из "Слуги народа" предлагают выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 19,6 млрд грн, чтобы погасить в четвертом квартале долги по "зеленому тарифу". Об этом свидетельствует зарегистрированный в Верховной Раде законопроект.
Законопроект был зарегистрирован в парламенте под 4151. В нем предлагается после выпуска ОВГЗ на такую сумму передать ее в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго". Компания таким образом сможет погасить свой долг перед перед ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок"), а та – перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВЭИ).
Для этого предлагается увеличить предельный размер дефицита госбюджета-2020 с 298,4 до 318 млрд грн.
Задолженность "ГарПок" перед производителями "зеленой энергии" на 1 августа 2020 года составляет 22,4 млрд грн. Согласно меморандуму с производителями правительство обязалось погасить 40% задолженности в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.
Помимо того правками в закон "Об альтернативных источниках энергии" от июля этого года установлено, что правительство предусматривает в госбюджете расходы на финансовую поддержку "ГарПока" для оплаты электроэнергии из ВИЭ в размере не менее 20% прогнозной выработки такой электроэнергии на соответствующий год. Согласно расчетам НКРЭКУ и "ГарПок" в 2020 году это составит 13,2 млрд кВт-ч на 53,2 млрд грн, а значит в госбюджете надо предусмотреть 10,64 млрд грн.
Напомним, что президент подписал закон о снижении "зеленого" тарифа на выработку электроэнергии. Закон позволит устранить перекосы на рынке электроэнергии, снизить финансовую нагрузку на госбюджет и сдержать рост потребительских затрат.