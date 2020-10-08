"Уже даже не в ТОП 20". Украина теряет позиции на мировом рынке оружия, – Укрспецэкспорт

Украинская государственная компания "Укрспецэкспорт", обладающая монопольным правом на экспорт и импорт военной продукции, рассказала как и почему теряет позиции на международных рынках сбыта.

"Все помнят, я думаю, те славные времена, когда оружейный экспорт Украины был в первой десятке мировых лидеров в этой области?", – напомнил глава "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря на пресс-конференции в "Укринформе", 8 октября.

На это журналисты спросили, что мешает Украине вернуть себе место в первой десятке стран-экспортеров вооружения.

"Эти рейтинги, мы за ними давно следим. К сожалению, Украина давно уже выпала из первой десятки. К сожалению мы также выпадаем из второй десятки. Конкуренция на внешних рынках постоянно возростает. Мы это чувствуем по работе на наших базовых рынках", – сказал Ноздря.

Видео: YouTube / "Укрінформ"

Глава "Укрспецэкспорта" продолжил: "Украинская продукция за последние 10-15 лет много в чем потеряла с конкурентоспособность. Потому что конкуренты наши – они не имеют таких проблем в политической и экономической плоскостях, как Украина".

Чиновник отметил, что основной причиной падения украинского экспорта являются события последних лет в Украине, начиная с 2014 года: " У нас было расторгнуто очень много операционных связей. Все понимают о чем я".

"Мы имеем надежду, что мы сможем, с учетом перевыполнения финансового плана 2020-го года, дотянуться до показателей 2018 года", – сказал докладчик.

График: "Укрспецэкспорт"

Следующий год, по словам главы компании-экспортера, "будет непростым" с учетом того, что закрыты абсолютно все международные выставочные площадки, где Украина имела свои представительства, делала презентации и могла там же заключать новые контракты.

"С учетом карантинных мер не так-то просто выполнять план по новым контрактам", – отметил Ноздря.

Напомним, согласно августовскому отчету Государственный концерна "Укроборонпром" в 2020 году он экспортировал за границу оружия почти на 145 миллионов долларов. Больше всего вооружений было отгружено в Китай, Турцию, и Пакистан. На седьмом месте в десятке самых крупных покупателей украинского вооружения – Азербайджан.