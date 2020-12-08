Эксперт назвал три мифа о задержках бюджетных расходов (инфографика)

Советник главы Счетной палаты попытался выяснить, действительно ли в бюджете нет денег.

В последнее время некоторые чиновники и эксперты дискутируют на тему выполнения государственного бюджета Украины. На фоне общей дискуссии советник главы Счетной палаты Виктор Мазярчук в колонке на "Экономической правде" выделил три тезиса, которые звучали чаще всего:

1) сумма неоплаченных финансовых обязательств Казначейства – самая большая с начала года, она составляет 15 млрд грн, из них 6,5 млрд грн – защищенные расходы. Это означает, что Казначейство не осуществляет расходы;

2) Казначейство приостановило финансирование всех незащищенных расходов;

3) Казначейство осуществляет выплаты со значительной задержкой.

Мазярчук отметил, что для анализа использованы данные о расходах госбюджета за ноябрь.

В частности, он, проанализировав более 3 млн платежей Казначейства, из которых к расходам государственного бюджета относятся 572 тыс, выделил несколько тезисов.

Миф первый: Сумма неоплаченных финансовых обязательств растет с начала года

По мнению Мазярчука, в настоящее время у Казначейства нет оснований для проведения оплаты за товары или услуги, так как у них нет платежного поручения. Мазярчук также объясняет, почему так происходит.

Неоплаченные финансовые обязательства рассчитываются следующим образом:

1) Министерство осуществляет закупки в рамках имеющихся средств в год. После определения победителя с ним заключается договор, который регистрируется в Казначействе. Именно в этот момент возникают финансовые обязательства оплатить этот товар (увеличивается общая сумма);

2) сумма по всем договорам прилагается (рассчитывается сумма денег, которую нужно оплатить);

3) из этой суммы вычитаются платежи, которые уже осуществлены по этим договорам.

По словам Мазярчука, существование неоплаченных обязательств происходит потому, что существует промежуток времени между датой заключения договора, его регистрацией в Казначействе, поставкой товара и оплатой за товар. Этот промежуток времени может составлять несколько месяцев.

При этом обязательства в отчетности Казначейства возникают в момент регистрации договора в Казначействе сразу на всю сумму.

В качестве примера Мазярчук приводит ГП "Медицинские закупки Украины". В ноябре на предприятии были оплачены расходы по договорам предыдущих месяцев. На рисунке показаны даты заключения договоров и соответствующие суммы по этим договорам, которые оплатили из госбюджета распорядители бюджетных средств. Как видно, самые крупные платежи в ноябре были совершены в соответствии с договорами июля.

Миф второй: Казначейство не осуществляет расходы по незащищенным статьям

Защищенные статьи расходов – это, напоминает Мазярчук, прежде всего расходы на выплату заработной платы, все социальные расходы, расходы на оплату коммунальных услуг, продуктов питания, медикаментов, а также расходы на осуществление отдельных программных мероприятий (статья 55 Бюджетного кодекса).

Незащищенные расходы рассчитывались из всех платежей за ноябрь. Они дополнительно были разделены на две категории.

Для упрощения срок был разделен на три периода:

– оперативно – до одного дня;

– с небольшой задержкой – от двух до пяти дней;

– со значительной задержкой – более шести дней.

По мнению Мазярчука, это не совсем корректный подход. По его данным, с начала ноября не было ни одного дня, чтобы Казначейство не осуществляло расходы по незащищенным статьям расходов из госбюджета.

Как видно из рисунка, наименьшая доля незащищенных расходов оплачена 6 ноября. Она в этот день составляла 16%, и это при том, что в денежном эквиваленте это равно 1 млрд грн. Всего в этот день из государственного бюджета уплачено расходов на 6,3 млрд грн.

Значительные расходы в эти дни можно объяснить выплатами зарплаты бюджетникам и пенсий.

Миф третий: Казначейство осуществляет расходы со значительной задержкой

Чтобы оценить уровень задержки Казначейством платежей, по мнению Мазярчука, следует сравнить две даты. Первая – дата составления платежного поручения. Вторая – дата оплата Казначейством этого платежного поручения.

Оплата защищенных статей расходов осуществлялась оперативно. Как видно из рисунка, практически все платежи по защищенным статьям Казначейство осуществляло в течение одного дня с даты составления платежного поручения.

Исключение составляют 16 и 23 ноября. В эти дни осуществлялись выплаты, платежные поручения которых составлены в предыдущие дни (до 5 дней).

Это, в первую очередь, связано с тем, что в предыдущий рабочий день осуществлялась выплата заработной платы и денежного обеспечения на общую сумму 2,3 млрд грн и 1,4 млрд грн соответственно.

Кроме этого, в ноябре было несколько максимальных значений объема расходов. Наибольшие значения составляют 8,3 млрд грн (5 ноября) и 4,4 млрд грн (27 ноября).

Оплата незащищенных статей расходов имеет похожую тенденцию, но большие временные сроки уплаты платежных поручений. Большинство платежных поручений выплачиваются в течение 5 дней с даты их создания.

Всего за месяц, треть (32%) всей суммы платежей оплачивается в среднем от 3 до 5 дней, в то же время в течение одного дня оплачиваются 65% платежей. Только 2,6% всей суммы оплачиваются с задержкой более 6 дней.

Из графика видно, что с 9 ноября значительно снизилась доля платежей, оплачиваемых Казначейством течение одного дня. Кроме этого, после 16 числа начинается оплата платежных поручений со сроком оплаты более 6 дней, и этот показатель 19 ноября достиг максимального значения в 12%.

Мазярчук приходит к выводу, что говорить о бюджете необходимо исключительно языком цифр, а не эмоций, и с максимальной незаангажированностью.

Правительство, напоминает Мазярчук, оплачивает из государственного бюджета расходы как по защищенным, так и по незащищенным статьям. Последние публичные заявления о неоплате Казначейством незащищенных статей являются некорректными, считает он.

Оплата расходов по защищенным статьям Казначейством в течение ноября проходила оперативно в течение одного дня с даты формирования платежного поручения. Зато наблюдается незначительная задержка (большинство платежей оплачиваются в течение 5 дней) по оплате платежей по незащищенным статьям.

Увеличение срока оплаты платежей по незащищенным статьям наблюдается после 9 ноября, когда Казначейство оплатило различных капитальных расходов на 1,4 млрд (или 26% всех платежей).

По состоянию на 1 декабря на Едином казначейском счете было 19,7 млрд грн. Кроме этого, в НБУ на валютном счете также хранятся средства правительства.

Отметим, ранее первый замглавы бюджетного комитета Верховной Рады и замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что для выплат из госбюджета Украины не хватает как минимум 40 миллиардов гривен.