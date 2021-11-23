Иностранные топы IT-сектора: чем их привлекает Украина?

В последние годы IT-индустрия Украины переживает небывалый бум. Ежемесячно открываются тысячи вакансий, а на одного кандидата приходится до 50 свободных позиций. Спрос превышает предложение, зарплаты растут рекордными темпами даже в кризис. Рынок перегрет: осваивать профессию бросились студенты-технари, гуманитарии, менеджеры 35+ и даже пенсионеры. Интернет пестрит курсами а-ля "Войти в IT", "Стать программистом за месяц" и даже "Выйти замуж за айтишника".

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Ажиотаж оправдан, если сравнить среднюю зарплату в IT и вне. По данным Госстата, средняя номинальная зарплата в сентябре — 14239 грн или 545 долларов по курсу. Работники IT-рынка получают в среднем 78000 грн или $2990. При этом каждые полгода планка зарплат у рядовых специалистов повышается на $400-500. Вместе с ростом зарплат сотрудников, растут доходы и их руководителей. Ежемесячная зарплата топ-менеджеров стартует от $7-8 тыс. и может достигать нескольких десятков тысяч. Раздутые ценники на зарплаты топов (особенно иностранного происхождения) в купе с низкими по сравнению с Европой и США налогами, делают Украину еще более привлекательной для релокации сюда боссов из IT.

Одной зарплатой бонусы айтишников не ограничиваются. Часто компании оплачивают им медицинские страховки, аренду жилья, абонементы в спортзал, обучение, командировки и, конечно, щедро "укатывают" на корпоративах. Но есть и "побочные" явления: монотонная работа, высокая конкуренция, погоня за технологиями и необходимость "прокачивать" скиллы порождают стресс и эмоциональное выгорание. Тут на помощь приходят вечеринки в духе "Волка с Уолл-стрит": изысканная еда, дорогой алкоголь, девушки, диджей-сеты и то, что остается за закрытыми дверьми. Есть целая подборка довольно занимательных фото, которые дают представление о том, как в нашей стране снимают стресс украинские IT-топы и их иностранные коллеги. На них огромные бассейны, дистотеки с модными диджеями, костюмированные вечеринки с гавайскими лейями, перьями и боди-артом в стиле карнавала в Рио. Ну и конечно же — красивые украинские девушки.

Так кто же те звезды, которые сменили свое иностранное место жительства и переехали в нашу не самую развитую и стабильную страну, чтобы развивать здесь многомиллионные IT-проекты?

В 2013 году израильская WIX вышла на IPO, собрав внушительные $127 млн., и во многом (если не во всем) это заслуга грамотно собранной и организованной команды, которая хоть и разбросана по всему миру, работает, как часы. За украинские офисы в Киеве и Днепре отвечает Боаз Инбал, который с 2011 года является генеральным директором центров разработки в Восточной Европе. Сотрудники отмечают его исключительную целеустремленность, профессионализм и удивительную способность выстраивать прочные связи. Боаз никогда не пренебрегает общением с сотрудниками и с удовольствием участвует в зажигательных корпоративах, о которых ходят легенды.

Давиду Бараку есть чем гордиться. Шутка ли, в свои слегка за 30 он успел поработать на израильскую разведку Unit 8200, а сейчас управляет Murka Games — одной из самых дорогих игровых студий на планете. Этот успех не случайность, а результат тяжелого труда и таланта, ведь еще в колледже Барака 4 года подряд выбирали гордостью курса. Молодой, умный, красивый и богатый. Не удивительно, что он пользуется популярностью у украинских женщин.

Основатель и CEO Playtika Роберт Антокол начал карьеру в израильском подразделении Apple и даже успел прикоснулся к созданию легендарной серии FIFA. Сейчас ему 53, за его плечами много крутых проектов, но настоящий успех и процветание пришли с Playtika. Всего через год после создания он продал ее Caesars за $66 млн. Роберт из компании не ушел и, помимо внушительных годовых бонусов ($17 млн), Playtika оплачивает личный самолет и охрану. Сейчас Роберт проживает вторую молодость. Он не пропускает ни одной вечеринки и лично ведет корпоративы в качестве диджея. Получается классно и, несмотря на возраст, молодые сотрудники и сотрудницы в восторге от своего шефа, а Роберт отвечает им взаимностью.

Тимуру Рохлину всего 32, а он уже владелец 9-ти компаний, одна из которых — суперуспешный сервис по доставке еды Raketa. Сфера его интересов довольно обширна и, помимо доставки, Тимур развивает проекты по аренде недвижимости, консалтингу и даже занимается разработкой игр и ПО. Тимур как никто другой знает, что бизнес — это риск, где не все идет гладко, ведь в 2020 году немецкие власти арестовали практически все его активы. Это произошло из-за того что какие-то неизвестные ему люди отправили 12,5 млн евро, полученных мошенническим путем, на счет его компании. С таким темпом жизни у него нет времени на традиционные отношения, но их с лихвой компенсируют зажигательные вечеринки со своими коллективами.

Кацев Шмуэль серьезный бизнесмен с внушительным послужным списком успешных проектов. Не удивительно, что в 2020 году именно он стал главным кандидатом на пост директора по аренде ТОВ "Вікс.Ком Україна" — одного из самых известных конструкторов сайтов в мире. Помимо своей работы, Шмуэль обожает шампанское и постоянно путешествует в поисках новых ощущений. За неполных два года ему удалось посетить Лондон и отобедать в ресторане Hide беглого российского бизнесмена Чичваркина, насладиться морепродуктами в Испании, пляжами Хорватии, сервисом Турции, солнцем Дубая и многих других стран. Тем не менее, он всегда возвращается в Украину, разделяя тезис о том, что здесь живут самые красивые женщины мира.

Вечеринки и развлечения своих вип-гостей и топов обходятся украинским воротилам IT-рынка в сотни тысяч долларов. Не то, чтобы они не могли себе этого позволить: по итогам прошлого года, сектор вырос на 20% и достиг отметки экспорта услуг $5 млрд. В В свою очередь украинские айтишники и их иностранные партнеры пользуются перегретым рынком: взвинчивают расценки и по уровню зарплат стремительно обходят своих коллег из стран Восточной Европы, СНГ и Азии. Интересно, если эта тенденция сохранится, то каких еще развлечений будут искать себе молодые толстосумы из IT с их неограниченными бюджетами?