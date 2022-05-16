С легализацией не заморачивались: активы олигарха Фридмана в "Альфа-банке" арестовали

Олигарх лишится ценных бумаг кипрских компаний на сумму более 12,4 млрд гривен. Участников схемы, по информации генпрокурора Украины, поймали при теневой легализации активов.

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В Украине арестовали активы российского олигарха, 58-летнего Михаила Фридмана в "Альфа-банке" на сумму более 12,4 млрд гривен. Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Арестовали ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом. Венедиктова отметила, что ранее по ходатайству прокуроров арестовали 469 млн гривен на счетах в "Альфа-банке". Деньги готовили вывести в РФ.

"С легализацией особо не "заморачивались". Оформили мнимую сделку, по которой за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом", — проинформировала генпрокурор.

Выводить деньги начали за пару недель до полномасштабной войны. Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании для вывода средства из-под санкций и других ограничительных мер.

[ + – ] На счетах в "Альфа-банке" арестованы 469 млн гривен

Участников схемы, по сведениям Венедиктовой, поймали при легализации активов на 1,1 млрд, подытожила она.

Детективы Бюро экономической безопасности установили, что предприятие-нерезидент использовало счета в ценных бумагах в финансовом учреждении.

"Есть основания считать, что ценные бумаги, которые находятся на счете, приобретенные путем использования фиктивных сделок, они являются вещественными доказательствами", – отметили детективы.

Британское издание Financial Times сообщало, что Фридман выступал против войны в Украине.

"Я родился на Западной Украине, жил там до 17 лет. Мои родители — граждане Украины и живут во Львове, моем любимом городе. Я также провел большую часть жизни в России, создавая и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинскому и русскому народам и рассматриваю нынешний конфликт как трагедию обоих", – писал он сотрудникам своей лондонской частной инвестиционной компании LetterOne.

Фридману и его партнерам принадлежит крупнейший частный банк России "Альфа-Банк", сеть супермаркетов X5 и оператор мобильной связи Veon.

В начале мая этого года стало известно об аресте виллы и квартиры основателя "Альфа-банка" Михаила Фридмана во Франции.

Фридман с марта 2022 года находится под санкциями Великобритании и США. Он живет в Британии в роскошном викторианском поместье Athlone House, которое он купил в 2016 году за 65 млн фунтов стерлингов