С одним условием: Украина получит $17 млрд до конца года от партнеров, но их нельзя потратить на войну

По словам министра финансов Сергея Марченко, только в июле государство ожидает $3 млрд внешнего финансирования. Но военная кампания может оплачиваться лишь за счет государственного бюджета.

До конца года Украина ожидает получить $16-17 млрд внешнего финансирования. Об этом в сегодняшнем эфире телемарафона рассказал министр финансов Сергей Марченко.

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Чиновник отметил, что это общая цифра, которая включает те средства, которые Украина уже получила до сегодняшнего дня.

По его словам, только в текущем месяце государство должно получить от западных партнеров $3 млрд.

Как подчеркнул Марченко, правительство пытается удерживать ежемесячный дефицит бюджета в рамках $5 млрд, а также принимать необходимые меры, чтобы "рамка сужалась". В частности, речь идет о расширении налоговой базы. При это он подчеркнул, что повышение налогов пока не рассматривается.

Глава Минфина также рассказал, что в настоящее время государство не может обойтись без частичного финансирования госбюджета Национальным банком за счет выкупа военных облигаций.

"Мы не можем финансировать нашу армию за счет внешних источников: грантов и кредитов. Наши партнеры не дают нам средств на военную кампанию", – пояснил он.

В связи с этим военная кампания финансируется либо за счет налогов, либо средства, вырученные от выкупа облигаций Нацбанком.

"Это временно вынужденный шаг в условиях, пока мы воюем", – добавил украинский чиновник.

Напомним, Украине отсрочили выплату долга по еврооблигациям. Минфин добился того, что от Украины в сентябре 2022 года не будут требовать погашения долга и процентов по нему.

Ранее Фокус писал, что Украина и МВФ пересматривают условия погашения внешнего долга в условиях войны.