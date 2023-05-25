Война и курс: грозит ли гривне резкое обесценивание уже в июне-августе

Стабильность национальной валюты наблюдалась на наличном валютном рынке на протяжении всего мая. Возможно ли падение курса и когда можно ожидать изменений?

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В конце мая в Украине сложились положительные тенденции по валютному курсу, в частности, это объясняется сезонным фактором и мерами, которые весной осуществил НБУ. Об этом Фокусу сообщил Сергей Кучерявый, директор Департамента контроля ликвидности и ценных бумаг Кредобанка.

По его словам, на межбанковском валютном рынке есть ожидания определенного периода сезонного спокойствия.

"Мы не наблюдаем значительной активизации импортеров. Первая половина лета является сезонно неактивным периодом для импортеров энергоресурсов, имеющих значительную долю в импорте. Однако в августе мы не исключаем повышения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, как за счет увеличения импорта объемов, так и за счет роста цен на энергоресурсы", — сообщил Сергей Кучерявый.

Он подчеркнул, что ситуация на валютном рынке стабилизировалась и наблюдается тренд на укрепление гривны, что обуславливает снижение девальвационных ожиданий населения и, соответственно, снижение интереса населения к наличной валюте.

"Дополнительным фактором для укрепления гривны являются действия регулятора, направленные на увеличение предложения наличной валюты. В частности, при расчете объема продаж наличной валюты населению, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения. Это уже обусловило снижение интереса населения к "конвертационным" депозитам", — говорит эксперт.

Спрос населения на наличную валюту в мае сократился, говорят опрошенные Фокусом эксперты. Фото: Pexels

По его мнению, главными факторами, определяющими ситуацию на наличном валютном рынке в среднесрочной перспективе, будет развитие событий на войне, девальвационные ожидания населения и предложение валюты.

Ранее Фокус писал, что валютный коридор возможных курсовых колебаний в течение мая почти не изменился: 37-38 грн/$ и 40-41 грн/€, а одной из причин стабильности стал дефицит наличной гривны.

Как сообщалось, НБУ продал в мае за полные три недели $1,2 млрд и, по мнению экспертов, все еще присутствует нагрузка на золотовалютные резервы, хотя они и находятся на рекордно высоких уровнях благодаря помощи международных партнеров.