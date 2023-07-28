Кто стоит за сплетнями: Банк КОНКОРД опроверг слухи о лишении лицензии

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Банк КОНКОРД заявил на своем сайте о неправдивости распространенной информации о якобы лишении банковской лицензии. В банке считают, что волна сообщений об этом спровоцирована конкурентами и осуществляется при помощи российских ресурсов.

"Подобные сплетни начали появляться на сайтах-"помойках", известных использованием непроверенной информации, а также в созданных российскими спецслужбами телеграмм-каналах, целью которых является дестабилизация ситуации в Украине", — заявили в банке.

Представители Конкордбанка напомнили, что банк и его продукты получили немало наград и признаний за последнее время. Финансовое учреждение также соблюдает все нормативные требования НБУ и ведет прибыльную деятельность. Рейтинг устойчивости банка повышен до уровня ААА.

"Банк КОНКОРД является частью банковской системы Украины. В последнее время действия национального регулятора вызваны попытками улучшить и сделать прозрачными условия ведения банковской деятельности по разным направлениям. В частности, это касается и урегулирования так называемого гемблинга. Банк поддерживает действия Правления НБУ по формированию эффективной и прозрачной банковской системы. Банк КОНКОРД заявляет, что готов выполнять все условия и соблюдать все правила, созданные регулятором для стабильной работы финансовой системы Украины", — говорится в сообщении банка.

Пресс-служба банка добавляет, что в настоящее время наблюдается давление на Нацбанк Украины и общество, а также манипуляции версиями относительно выводов незакончившейся проверки.

"Считаем такую ситуацию крайне опасной, потому что таким образом осуществляется публичная спекуляция вокруг работы нацрегулятора. Манипулятивно и безосновательно сложившиеся ожидания от выводов проверки могут исказить реальную картину и создать угрозу безосновательного подрыва доверия", — заявили в банке КОНКОРД.

Как известно, по итогам 2022 года КОНКОРД перешел в категорию крупных налогоплательщиков – 150 млн грн налогов и сборов перечислено в бюджет. Значительную часть прибыли с 2022 года банк направляет на благотворительность и поддержку ВСУ – в целом эта сумма составила уже более 116 млн грн.

Ложная информация о лишении его лицензии начала распространяться через телеграмм-каналы (например, такие как Легитимный, Картель), по данным СБУ работающие по заказу спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в Украине. Путем распространения подобных сообщений Россия может дискредитировать украинский бизнес и государственных служащих.