Сюрпризы августа. Почему цены на продукты падают и как они изменятся осенью

Летом цены на продукты питания, из-за увеличения предложения собственного производства, как правило, падают. Не исключение и этот год. Однако стремительное подорожание топлива после возвращения довоенных налогов может омрачить довольно радужную картину.

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По данным Госстата, потребительские цены в июле, по сравнению с июнем 2023 года, снизились на 0,6%, а всего с начала года выросли на 4%. Годовая потребительская инфляция с начала года замедляется — с более 26% она уменьшилась до 11,3% в июле. Поэтому очевидно, что лето принесло украинцам хороший сюрприз в виде или снижения цен, или же остановки роста стоимости. Однако не все так просто в сфере ценообразования в стране во время войны. Фокус исследовал, что происходило с ценами на главные продукты питания в июле и чего ждать в августе.

Лучшие прогнозы: что влияет на цены в Украине больше всего

В НБУ сообщили, что во втором квартале 2023 года фактические темпы роста цен были ниже апрельского прогноза регулятора вследствие:

достаточного предложения продуктов питания и горючего;

стабильной ситуации в энергетике;

укрепления наличного курса гривны;

моратория на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ.

"Эти факторы перевесили эффекты от более высоких расходов бизнеса, понесенных в результате войны, и повышения тарифов на электроэнергию для населения. Разрушение Каховской ГЭС пока не оказало существенного влияния на инфляцию. Однако, по оценкам НБУ, этот теракт все-таки будет иметь незначительное влияние на потребительские цены в текущем году прежде всего из-за осложнений деятельности ряда предприятий региона и частичной потери урожаев", — сказано в Инфляционном отчете НБУ.

На снижение инфляции повлияло улучшение ситуации с безопасностью: устранены препятствия для поставки товаров в супермаркеты Фото: inbusiness.kz

На снижение инфляционного давления с начала года повлияло и улучшение ситуации с безопасностью, которая позволяет беспрепятственно производить и поставлять потребителям товары и услуги, говорит Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

"Сейчас действует несколько мощных дезинфляционных факторов: стабильность официального курса гривны к доллару и укрепление курса наличной гривны на 8% с начала года; избыток предложения зерновых и масличных на внутреннем рынке из-за высоких затрат на их экспорт", — продолжает эксперт.

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Кроме того, мировые цены на продовольствие и в дальнейшем снижаются, а тарифы на коммунальные услуги относительно стабильны — регулятор и правительство их не пересматривают, несмотря на значительный рост себестоимости, добавил Ваврищук.

Дешевая капуста и стабильные крупы: что происходило с ценами в июле

В национальном научном центре "Институт аграрной экономики", ссылаясь на официальные данные Минфина, констатируют, что средние цены на плодовоягодные в конце июля, по сравнению с концом июня, увеличились. Так, яблоки подорожали на 20,2% — до 38,93 грн/кг, апельсины прибавили в цене около трети (+30,4%) — до 73,15 грн/кг. Несколько выросла цена на бананы — до 43,64 грн/кг (+2,8%). На конец июля 2023 года цена на черную смородину в пик массового урожая составляла 70-80 грн/кг, а за килограмм малины просили 80-90 грн.

Овощи борщевого набора в июле дешевели. Так, на конец второго месяца лета капуста белокочанная потеряла в цене 68% и стоила 17,50 грн/кг. На 60,8% снизились цены на морковь. Этот овощ в июле стоил в среднем 27,89 грн/кг. Лук репчатый подешевел на 33,4% до 39,90 грн/кг, картофель — на 21,1% до 15,70 грн/кг. А свекла прибавила в цене 39,6% — до 19,76 грн/кг.

Капуста подешевела на 68% и на конец июля стоила 17,5 грн за кг Фото: pexels.com

Цены на крупы остаются стабильными. С начала года гречка подешевела почти на треть (-32,2 %), а в июле еще на 10% и стоит сейчас 46,67 грн/кг. Цены на крупы ячневые и пшеничные снизились на 3,2% и 1,9% соответственно. Подорожание претерпело пшено — с 26,08 грн/кг до 30,46 грн/кг. Рис за июль прибавил в цене 2,4% — с 53,98 грн/кг до 55,30 грн/кг.

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"Мука пшеничная продолжает дешеветь. С начала года продукт потерял в цене 3,6% — с 16,85 грн/кг до 16,25 грн/кг. При этом только в течение июля цена снизилась на 15 копеек. Отдельные виды продукции хлебопекарной отрасли дорожают. В течение июля ржаной хлеб прибавил в цене 0,9% — с 35,95 грн/кг до 36,27 грн/кг. Хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал на 3 копейки — до 41,93 грн/кг, а из муки первого сорта прибавил в цене 2 копейки — до 34,67 грн/кг. Цена на батон в июле выросла на 0,4% — до 22,41 грн за 500 г", — отметила главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Светлана Черемисина.

Мука пшеничная продолжает дешеветь, однако хлебобулочные изделия дорожают. Больше всего прибавил в цене ржаной хлеб.

В июле среднемесячные розничные цены на основные виды мяса — говядина, свинина, мясо птицы — в торговой сети не претерпели существенных изменений относительно июня, отмечают в Институте аграрной экономики. Так, цены на говядину и свинину выросли всего на 0,2-0,5%, а цены на мясо птицы и сало уменьшились на 0,1-1,3%.

Исключение составляли куриные бедра, которые в течение июля стали дешевле на 4,03 грн/кг, и свиная грудинка — подешевела на 2,47 грн/кг. Эти виды мяса являются менее популярными, поэтому произошло уменьшение цен, отметила ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Наталья Копытец.

Однако с начала года розничные цены на мясо существенно выросли — от 1,9% до 32,4%.

За месяц цены на говядину и свинину выросли всего на 0,2 — 0,5% Фото: Pexels

Цены на яйца в июле, по данным Госстата, снизились на 7,6-0,4%. Молоко относительно июня немного прибавило в цене (0,2%) и сейчас стоит от 36 грн/л. Однако заметно, что супермаркеты постоянно проводят акции, где молоко можно приобрести и за 32 грн, и даже за 26 гривен.

"В силу природного фактора летом предложение молока значительно больше. Соответственно, ниже цена. Такая же история и на Западе. Но там расходы на продукты питания значительно меньше, чем у нас, поэтому это не так ощущается", — объясняет экономист Борис Кушнирук.

Борщ — дешевле, хлеб — дороже: что будет с ценами дальше

По прогнозу ученых "Института аграрной экономики", на конец лета цены на яблоки снизятся до 20 грн/кг. А вот стоимость импортируемых фруктов будет оставаться достаточно высокой. Так, цена на апельсины ожидается до 70 грн/кг, лимоны — до 65 грн/кг, на бананы — до 45 грн/кг.

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"На конец лета цены на овощи борщевого набора могут снизиться: на капусту белокочанную — до 10 грн/кг, свеклу — до 15 грн/кг, лук репчатый и морковь — до 20 грн/кг, картофель — до 11 грн/кг", — отметила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Инна Сало.

Цены на крупы и муку будут оставаться относительно стабильными. Гречка может подешеветь еще на 5-7%, мука — на 0,5-1%. Но другие виды круп — рис, пшено — могут претерпеть незначительное подорожание на 3-5%, говорят в Институте. При этом ожидается дальнейший постепенный рост средней цены на хлеб в диапазоне 0,5-2% в месяц.

В августе мука может подешеветь на 1%, говорят в Институте аграрной экономики Фото: Freepik

"В августе 2023 года возможно незначительное — до 3% — подорожание основных видов мяса. Оно будет обусловлено повышением стоимости электрической энергии и топлива, подорожанием зерновых и масличных культур, которые составляют основу комбикорма для скота и птицы", — отметила Наталья Копытец.

С началом осени подорожают и яйца.

"Фабрики по производству яйца в значительной степени зависят от хранения — на склад не положишь. Поэтому они вынуждены продавать дешевле. Но расходы большие, в частности на топливо, все это будет давить, и производители будут вынуждены повышать цену", — отметил экономист Борис Кушнирук.

За литр — 60 гривен: как цены на АЗС будут влиять на ценники

Основным фактором роста конечных потребительских цен в июле было подорожание топлива, отметил директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин. Ведь с 1 июля произошло возвращение довоенных ставок акцизов и НДС на бензин и дизель. Это, говорит Чурин, вызвало повышение стоимости топлива на АЗС примерно на 7% .

Из-за возврата довоенных акцизов и НДС на топливо, цены на АЗС в Украине уже поднялись на 7%

В итоге в Украине цена на А 95 выросла с 46,84 грн/л в начале июля до 50,69 грн/л по состоянию на 8 августа, на А 92 — с 44,11 грн/л до 48,26 грн/л, ДТ — 45,44 грн/л до 49,98 грн на литре.

"Уже заканчиваются запасы нефтепродуктов, приобретенных до 1 июля по льготной схеме налогообложения. Сегодня видим, что каждую неделю идет повышение на гривну-две. Поэтому ожидаем, что по бензину до конца месяца может быть и 60 грн за счастье", — убежден эксперт по вопросам энергетики Леонид Косянчук.

Ситуация с топливом скажется на ценах в супермаркетах, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

Подорожание топлива на 5% приводит к увеличению цен на продукты питания на 15-20%

"Цены на топливо влияют на стоимость всех услуг, на все товары. Если нефтепродукты дорожают на 5%, то продукты — минимум на 15 — 20% сразу. Хотя на самом деле транспортная составляющая не превышает 2% в любом производстве, однако топливо — это кровь экономики, и как только там идет повышение, моментальное повышение всего — от парикмахерских услуг до тяжелого машиностроения", — говорит Косянчук.

А вот недавнее увеличение тарифов на электроэнергию для населения не окажет значительного влияния на общий уровень цен в августе, убежден Ваврищук. А еще в ICU прогнозируют замедление годовой инфляции до 10,5-11,5% до конца 2023 года.

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"Традиционно август считается месяцем, когда происходит определенная дефляция из-за резкого снижения цен на овощи и фрукты. Пока мы видим, что есть относительная макроэкономическая стабилизация и минимальное колебание курса гривны на валютном рынке, что соответственно создает предпосылки для сохранения конечных потребительских цен на большинство категорий товаров на текущем уровне", — отметил Дмитрий Чурин.