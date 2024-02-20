Украинцам упростили реализацию жилищного сертификата "еВідновлення": что изменилось

Как пояснили в Верховной Раде, украинцам отныне не нужно собирать пакет документов для того, чтобы реализовать жилищный сертификат "еВідновлення".

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Гражданам Украины, которые забронировали жилищный сертификат в рамках программы "еВідновлення", упростили процедуру прекращения права собственности на жилой объект, который был уничтожен во время боевых действий против российских оккупантов. Об этом 20 февраля написала в своем Telegram-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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По ее словам отныне, чтобы прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости, украинцам достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. этот документ выдают нотариусы или представители местных советов на территориях, где располагался уничтоженный объект недвижимости. Ранее, чтобы аннулировать право собственности, гражданам приходилось собирать пакет документов: правоустанавливающих и подтверждающих факт уничтожения.

"Этот шаг существенно упростит процедуру реализации жилищных сертификатов, поскольку после бронирования средств по сертификату граждане должны в течение 30 дней прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформить сделку купли-продажи", — пояснила она.

По информации Шуляк, по состоянию на 20 февраля, украинцы уже использовали 813 сертификатов на сумму в 1,7 миллиарда гривен. Еще 269 украинских семей забронировали средства, чтобы впоследствии приобрести новый дом.

Всего в 2024 году государство планирует обработать примерно 300 тысяч заявлений на компенсацию за поврежденное или разрушенное в результате российской вооруженной агрессии жилье По состоянию на сейчас граждане подали почти 85 тысяч заявлений по обоим видам компенсации:

на ремонт поврежденного жилья;

на покупку новой недвижимости взамен разрушенной.

Сейчас государство успело обработать 65 тысяч заявлений от украинцев.

Как получить жилищный сертификат

Для этого гражданам нужно:

подать в "Дії", через ЦНАП или через нотариуса информацию о разрушенном жилье и заявление на компенсацию;

далее комиссия от органов местного самоуправления прибудет на место, чтобы обследовать указанное жилье. Визит состоится в течение 30 дней после подачи заявления;

открыть счет в одном из банков-партнеров ("ПриватБанк", Monobank, ПУМБ, "Ощадбанк", Sense Bank, "Райффайзен Банк" и др.);

дождаться решения комиссии, в котором укажут сумму компенсации или жилищный сертификат в "Дії";

получив жилищный сертификат, нужно выбрать новое жилье, после чего забронировать в "Дії" необходимую сумму;

после этого, но до заключения договора о купле-продаже, стоит отказаться от права собственности на разрушенное жилье. Сделать это можно самостоятельно или же обратиться за помощью к нотариусу и регистратору в ЦНАПе;

после подписания договора купли-продажи, средства поступят продавцу. Это будет означать, что жилищный сертификат заявителя был реализован.

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Фокус уже рассказывал, что с 26 января владельцы разрушенных в результате российской вооруженной агрессии частных домов смогут подавать заявки, чтобы получить компенсацию в рамках "еВідновлення" и построить жилье на старом участке. Также в январе стало известно, что Кабмин решил ограничить площади уничтоженного жилья, по которому будет выплачиваться компенсация. Отныне она будет покрывать такие площади уничтоженного жилья: не более 150 кв. м для квартиры и не более 200 кв. м для дома усадебного типа, садового или дачного дома.