Банки снизят лимиты: сколько можно будет переводить с 1 июня

В Украине с 1 июня 2025 года банки снизят лимиты на финансовые операции. Изменения коснутся как карточных переводов, так и платежей через IBAN.

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Об этом говорится в меморандуме, размещенном на портале НБУ, который подписали украинские банки.

Указано, что лимиты на исходящие переводы для клиентов "среднего" и "низкого риска" будут снижены со 150 до 100 тысяч гривен в месяц. Для клиентов "высокого риска" лимит останется неизменным — на уровне 50 тысяч гривен в месяц.

Также сообщается, что для того, чтобы иметь возможность осуществлять денежные переводы больших сумм между банками, клиентам необходимо будет предоставить банку документы, которые подтверждают источник и размер их доходов.

Кто может обойти лимиты

Клиенты с официально подтвержденными источниками доходов смогут обойти ограничения на переводы. Для повышения лимита они должны предоставить документы, подтверждающие их финансовую состоятельность, в частности справки ОК5, ОК7, налоговые декларации, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов, а также информацию о доходах членов семьи или волонтерской деятельности.

Напомним, юрист рассказал, какую сумму можно переводить на карту без комиссии и налога.

Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный объяснил, в каком случае планируют отказаться от лимитов на переводы для банковских счетов граждан.