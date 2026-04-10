Мировые цены на дизель снова пошли вверх: эксперт назвал причину

Цена на дизель постепенно начал снова ползти вверх несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о перемирии с Ираном и открытии Ормузского пролива.

В Средиземноморском регионе цена за тонну дизеля выросла на $87,25 и сейчас составляет $1384, в Северо-Западной Европе она подскочила сразу на $145, достигнув $1415,75, констатирует директор ООО "Консалтинговая группа А-95" и эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн.

Он также подчеркивает, что все без исключения продающие Украине топливо поставщики повысили свои премии, что является признаком проблем с будущим поиском ресурсов.

"Иными словами, не сильно верят они в скорейшее завершение проблем на Ближнем Востоке", — пишет Куюн.

Еще неделю назад эксперт предупреждал, что с учетом логистики, расходов сетей и минимального заработка новые цены на АЗС в районе 100 гривен за литр дизеля становятся "абсолютно достижимыми" и больше не выглядят фантастикой.

"Сейчас есть все предпосылки для того, чтобы цена дизтоплива выросла до 100 гривен за литр. Это вполне реальная перспектива. Если такие темпы (роста цены) сохранятся, то уже ничего нельзя исключать", — отмечал он.

Несмотря на резкий рост цен на АЗС и напряженную ситуацию на мировых рынках, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский пока не прогнозирует дефицита топлива в стране. Хотя, по его словам, ситуация с дизелем напряженная из-за ограниченных объемов для закупки, критических ситуаций не предвидится.

Пару дней назад после заявления президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии в Иране цены на нефть марки Brent опустились до $93 за баррель. Однако в ближайшие пару недель, по словам основателя группы компании Prime Дмитрия Леушкина, существенного удешевления топлива на АЗС украинцам ждать не стоит.

По состоянию на 10 апреля средняя цена на дизель на заправках Украины составляет 90,29 грн/л.

Стоимость нефти Brent постепенно приближается к отметке в $97.

Накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина обеспечена топливом и имеет договоренности о резервных поставках на случай глобального дефицита.