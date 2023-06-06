Рваный пирог из лаваш и сыра: простой рецепт вкусного и бюджетного перекуса

Такой пирог вкусный как в теплом виде, так и холодный.

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Если у вас в холодильнике есть немного сыра, молока и лаваша, самое время приготовить из этих продуктов очень вкусный и питательный перекус, который можно давать детям на прогулку, брать на работу и просто перекусить дома, пока готовится обед или ужин. Проверенным рецептом такого простого и бюджетного блюда с насыщенным вкусом поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.

Рваный пирог из лаваша и сыра

Ингредиенты:

лаваш – около 230 гр;

молоко – 250 мл;

яйца – 4 шт;

сыр брынза – 150 гр;

сыр сулугуни или другой (например, голландский) – 150 гр;

соль, перец – по вкусу;

растительное масло – 4 ст. л;

укроп, зеленый лук – пучок.

Способ приготовления:

Взбить яйца с молоком и растительным маслом, добавить измельченную зелень, потертый сыр и порванный на мелкие кусочки лаваш. Все перемешать и выложить в смазанную растительным маслом форму, слегка утрамбовать и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут. Время выпекания зависит от духовки. Когда пирог зарумянится – блюдо готово. Он вкусен как в теплом виде, так и в холодном. При подаче сверху можно пирог посыпать рубленой зеленью.

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