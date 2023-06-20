Рецепт голубцов из пекинской капусты: простой рецепт сытного блюда
Такие голубцы можно подавать и как самостоятельное блюдо, и с гарниром.
Голубцы – сытное блюдо, которое любят очень многие. Традиционно оно готовится из обычной капусты, в листья которой заматывают фарш с рисом, однако ничем не хуже получаются голубцы из пекинской капусты. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина.
Голубцы из пекинской капусты
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 1 шт;
- лук – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- фарш – 500 гр;
- соль, сахар, паприка, сушеный чеснок, перец
- рис сырой – 80 гр;
- сметана – 3-4 ст. л;
- томатная паста – 1 ст. л;
- вода – приблизительно 400 мл;
- Зелень – для подачи.
Способ приготовления:
У пекинской капусты отрезать корешок, промыть. Окунуть листья в кипящую воду на 30 секунд. После этого срезать толщину корешка, чтобы легко было закручивать начинку.
Обжарить лук и морковь с добавлением сахара и соли до золотистости. Отварить рис в подсоленной воде.
К фаршу добавить отварной рис, половину зажарки, специи и перемешать. Сформировать голубцы.
Для заливки смешать сметану с томатной пастой и специями, разбавить водой, обязательно добавив сахар.
Голубцы переложить на противень, на зажарку, залить, накрыть крышкой и тушить под крышкой 30-40 минут.
Можно подавать как отдельно, так и с гарниром, полив сметаной и посыпав рубленной зеленью.
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